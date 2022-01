El caso de Novak Djokovic ante las autoridades migratorias de Australia tiene un eco de aprendizajes entre los organizadores de eventos deportivos internacionales en México. Directores de diferentes competencias, entre ellas, el tenis de la ATP y WTA, compartieron a este diario las medidas que deben tomar para evitar una caótica logística en cuanto a la entrada de atletas extranjeros y su staff, en caso de que no cuenten con certificación de vacunación o tengan una postura anti vacunas.

El común denominador es que como organizadores conocen que las leyes migratorias mexicanas abren las puertas a cualquier extranjero que tenga o no, alguna vacuna contra el covid-19. Sin embargo, reconocen que es indispensable tener controles sanitarios en la atención de sus deportistas invitados y del público asistente. Los eventos deportivos en el 2022 no tendrán un caso de exención como la de Djokovic, al menos que cambien las reglas migratorias en nuestro país.

Australia exige a todos los visitantes extranjeros estar vacunados, de lo contrario, deben pasar 14 días en cuarentena. Pero Djokovic, que ha manifestado públicamente su oposición a la vacuna defendió que había recibido una exención médica y finalmente, tras una audiencia, se avaló su visa australiana y con ello, el tenista número uno del ranking ATP podrá defender su título del Abierto de Australia.

“México no le solicita a los extranjeros prueba de PCR o certificado de vacunación, de hecho el país impulsa que no se usen los temas de la vacuna para rechazar o aceptar la movilidad internacional. No hay casos como el de Novak ni en deportistas ni de cualquier otra persona, porque es una política de puertas abiertas. No veo que podamos tener un escenario similar. Las políticas de internamiento las lleva el Instituto de Migración, nuestros consulados tienen la información por si algún extranjero se acerca a pedirla. No me ha llegado el caso de algún deportista que no le permitan ingresar a México por un tema relacionado a Covid. Cada torneo y organizador pone sus reglas para la protección”, explica Erik Del Ángel, Coordinador Ejecutivo del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la SRE.

Durante el primer semestre del año se habrán jugado en México dos competencias de la WTA: el Abierto Akron en Zapopan y el Abierto GNP Seguros en Monterrey. También se jugará el torneo ATP 500 en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Y no lo es todo, se tendrá en el evento de exhibición Tennis Showdown en la Arena Ciudad de México a los tenistas rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev, ubicados en el lugar 2 y 5 del ranking.

Más adelante, en el verano, se correrá el Maratón de la Ciudad de México que acostumbra a tener a corredores de élite. A continuación El Economista presenta las reflexiones de seis Directores con experiencia en organización de eventos internacionales, sin contar con la respuesta de la NBA, NFL y el GP de la Ciudad de México.

