Thomas Tuchel ha sido visto como frío y distante, pero en tiempos de crisis del Chelsea ha liderado con concentración y el respaldo de los seguidores.

El entrenador alemán ha sido reservado en sus comentarios sobre el cambio de propietario del club. El oligarca ruso Roman Abramovich dejó al equipo por las sanciones del gobierno del Reino Unido y por sus vínculos políticos y financieros con Vladimir Putin, después de la invasión rusa de Ucrania. En mayo de este año, la venta se concretó a un consorcio de inversores estadounidenses, liderado por el empresario Todd Boehly, que invertirán 5,000 millones de euros. Los nuevos dueños del Chelsea son accionistas de Los Ángeles Dodgers, de la MLB, los Lakers, las Sparks (WNBA).

Tuchel se ha ganado su lugar con los Blues, siendo finalista de Champions League, Super Copa UEFA, Mundial de Clubes, Carabao Cup y de la pasada edición de la Emirates FA Cup.

Tanto en términos de futbol como de relaciones públicas, Tuchel ha demostrado que encaja mejor que nadie para un club que ha probado a entrenadores de todas las edades, personalidades y logros, disipando dudas de los altos funcionarios sobre su temperamento en el proceso.

Una clave del éxito de Tuchel, donde tantos otros han fracasado, es su capacidad para complementar su trabajo de lo que a menudo ha llamado "cosas mucho más importantes que el futbol".

"Cuando llega la tormenta debes estar preparado. No funciona si luego comienzas a arreglar la atmósfera y tratas de arreglar las cosas mientras estás en medio. ¿Todavía puedes desempeñar tu papel incluso si son tiempos difíciles, exigentes? Por ejemplo, este momento cuando volábamos a Norwich (para un partido de la Premier League) y justo antes de entrar al edificio estaba la gran mala noticia de la sanción. Pero cuando finalmente estuve en el avión y tuve esta media hora para mí con los auriculares puestos. Traté de leer algo. Me sentí tan feliz de ir a un partido, mirar a mi alrededor e ir con la gente que me rodeaba. El personal de Chelsea, un grupo de personas tan agradable y bueno”, dijo en entrevista a BT Sport.

En junio del 2021, Tuchel firmó una extensión de dos años de su contrato con el Chelsea seis días después de ganar la Champions League. El técnico de 48 años llegó a Stamford Bridge en enero, reemplazando a la leyenda del club Frank Lampard como entrenador en jefe en un contrato inicial de 18 meses "con la posibilidad de una extensión".

Tuchel guió al Chelsea a un cuarto puesto en la Premier League durante la temporada 2020-21 y también llegó a la final de la Copa FA, donde su equipo fue derrotado 1-0 por el Leicester City en Wembley. Este 14 de mayo de 2022 se enfrenta a la misión de derrotar al Liverpool.

En público y en privado, Tuchel ha elogiado repetidamente la cultura que encontró en Chelsea: un club construido con un enfoque único en el éxito, donde el entrenador en jefe establece el tono diario en su entrenamiento sin interferencia de los que están por encima de él en la jerarquía.

Tuchel enfrentó muchas de las preguntas que se le formularon sobre el lanzamiento fallido de la Superliga europea en abril pasado o la crisis provocada por las sanciones de Abramovich.

También ha sido claro con sus jugadores sobre el futuro del Chelsea. Hoy el reto es el Liverpool en Wembley. La temporada ha sido agotadora para ambos clubes. Después de que el Liverpool derrotara al Chelsea 11-10 en los penaltis en la final de la Copa Carabao en febrero, es la primera vez que los mismos equipos se enfrentan en la final de la Copa de la Liga y la Copa FA en la misma temporada.

deportes@eleconomista.mx

kg