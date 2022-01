No se necesita ser un especialista de futbol americano de la NFL, tan sólo se requiere de sensibilización para conectar con la espiritualidad del deporte. La serie documental “Man in the Arena” es un regalo que hace Tom Brady al mundo con toda su diversidad cultural.

El jugador de 10 Super Bowls, ganador de siete anillos, padre de Vivian Lake Brady, esposo de Gisele Bündchen e inversionista en criptomonedas y tokens, entre otras cosas más, tiene tantos documentales y perfiles hechos, pero ninguno como el que presenta Religion of Sports.

Gotham Chopra es el director de la serie documental de 10 capítulos en los que el quarterback de 44 años de edad y 20 de trayectoria deportiva, cuenta en primera persona su historia. En entrevista con El Economista cuenta los detalles del filme que hacen la gran diferencia.

“La diferencia con otros documentales es que tenemos a Brady. Su historia se cuenta muchas veces cada semana porque aún está en activo. Pocas veces se tiene a Brady contando la historia desde su propio punto de vista, esa es la gran diferencia de la narrativa, de la estructura. Empezamos la grabación en el 2019 y se volvieron 10 partes con momentos icónicos. Seas o no un fan del futbol americano, el Super Bowl se ha convertido en un evento cultural con el que mucha gente se ha familiarizado o han visto o escuchado sobre Brady. Él puede contar su historia de los últimos 20 años de manera organizada en este filme”.

Chopra es el director del documental y cofundador de la empresa Religion of Sports, que también pertenece a Tom Brady y Michael Strahan. Es un proyecto que lo describen como un colectivo de cineastas, podcasters, escritores, diseñadores, pensadores y creadores que creen en el poder de la narración para mostrar por qué los deportes son tan importantes para las comunidades de todo el mundo.

La empresa han filmado otros documentales como: Passion Play: Russell Westbrook; Stephen vs. The Game; Shut Up and Dribble; Kobe Bryant’s Muse; y Simone vs. Herself.

“Los deportes son espirituales, es mi perspectiva y creo que Tom la comparte, para él no solo es un serie de juegos de victorias, derrotas o de estadísticas, es su propósito de vida y no hay nada más espiritual que eso”.

