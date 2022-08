Tiger Woods en la reforma del PGA Tour

Tiger Woods está extendiendo su dominio del golf del campo a la sala de juntas. La leyenda del golf se ha reunido con jugadores para hablar sobre cambios al sistema del PGA Tour que permitan hacerle frente al creciente peso del LIV Golf.



El Tour ha pasado la mayor parte de los últimos meses viendo el éxodo de sus golfistas hacia la liga árabe. Sólo se conocen detalles sobre la reunión de jugadores celebrada la semana pasada en Delaware antes del BMW Championship. Woods y Rory McIlroy están encabezando una serie de propuestas que realinearían drásticamente el PGA Tour creando una nueva estructura de torneo que reuniría a los jugadores con más frecuencia por más dinero.



Actualmente, en el PGA Tour los eventos tienen lugar prácticamente todas las semanas del año. La temporada 2021-22 concluye en el Tour Championship en East Lake y la temporada 2022-23 comienza dos semanas después en el Fortinet Championship. La gran cantidad de torneos diluye el grupo de talentos en cualquier evento individual.



El plan propuesto por el consorcio Woods-McIlroy incluiría hasta 15 eventos de campo limitado con mayores premios, que ofrecería incentivos financieros y estabilidad garantizada a través de un formato sin cortes. Eso se parece a lo que ya son los torneos de LIV, porque el formato se creó para atraer lo que los jugadores quieren y lo que necesitan los fans: los mejores jugadores.



El calendario del PGA Tour aún incluiría docenas de eventos "no de élite", pero así como una victoria en un evento del PGA Tour otorga la exención para los próximos Majors, un buen desempeño en los eventos "no de élite" proporcionaría un camino para que los jugadores de nivel inferior jueguen en los eventos de campo limitado.



Las opciones se han reducido para los jugadores que no son de élite, pero aún existen oportunidades para que asciendan. Además, según los informes, los jugadores de nivel "élite" acordaron participar en tres eventos "no élite" cada año.



Entre los jugadores que se han reunido con Woods y McIlroy están: Scottie Scheffler, Patrick Cantlay, Jon Rahm, Xander Schauffele, Justin Thomas, Collin Morikawa, Will Zalatoris, Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick, Sam Burns, Jordan Spieth, Tony Finau, Billy Horschel, Cameron Young, Joaquin Niemann, Max Homa, Shane Lowry, Tyrell Hatton, Kevin Kisner, Adam Scott y Rickie Fowler.



Medios estadounidenses han hablado de que existe la posibilidad de que el PGA Tour renuncie a su estado de exención de impuestos y se transforme en una operación privada con acciones de capital disponibles. Tal movimiento permitiría a jugadores como Woods y McIlroy compensar las pérdidas de costo de oportunidad al no saltar a LIV con participaciones en la nueva empresa del PGA Tour.



Los jugadores poseen un poder sustancial sobre las operaciones del PGA Tour sin precedentes, y por ahora el Tour debe navegar por los contratos existentes, los acuerdos de transmisión y los acuerdos de patrocinio.



deportes@eleconomista.mx