Estabilidad financiera vs nivel competitivo

Sin política ni unión ante crisis, sobrevivirán contratos en dólares

No hay una restricción para que los clubes de la Liga MX paguen sueldos en dólares. Todos quieren ganar, tener estrellas, pero a la larga es un descalabro financiero cuando las franquicias no reciben ingresos en dólares o no prevén escenarios de crisis económicas.