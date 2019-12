La primera gran misión del Comité de Selecciones Nacionales de Beisbol implementado por la Oficina de Presidencia para el Desarrollo y Promoción del Beisbol (Probeis) se cumplió.

La Selección Mexicana de Beisbol demostró nivel competitivo durante los juegos del torneo Premier 12 y no sólo obtuvo la medalla de bronce, también irá por primera vez en su historia a los Juegos Olímpicos.

Edgar González, titular de Probeis, institución que funge como gestora entre todos los entes del beisbol y el gobierno de la República, explicó a El Economista: “Tuvimos una reunión con todos y les dijimos: ‘De aquí en adelante no lo va a escoger (al equipo) Javier Salinas y Enrique Mayorga, el equipo se va a escoger entre todas las ligas, entre todos los integrantes del beisbol para que sean consensos y que no haya favoritos, porque cuando una liga escoge todo un equipo, lo que termina pasando es que escogen a los jugadores que les conviene para proyectarlos a otras partes, pero no es un consenso de los mejores jugadores para México”.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a través de su titular Ana Gabriela Guevara se sumará al comité en este proceso de preparación de la selección. La Federación Mexicana de Beisbol (Femebe), Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y Probeis se coordinan a través de dos ejes: el directivo y el deportivo.

“La parte deportiva se encarga de escoger al equipo. Aquí Probeis, gerentes de la LMB, LMP y de la Femebe y otra persona que es un enlace de nosotros con los jugadores de Estados Unidos y los de México”, explicó González.

El comité directivo se encargará de la planeación previa a una competencia olímpica y está integrado por la titular de la Conade, el presidente de la Federación, Enrique Mayorga; el presidente de la LMP, Omar Canizales; el presidente de la LMB, Horacio de la Vega, y Edgar González González.

En la toma de decisiones, la Femebe es la que tiene la última palabra; sin embargo, el presidente de la federación, Enrique Mayorga, aseguró que no ha sido necesario imponer una decisión porque “normalmente siempre ha habido un consenso y todo se ha hecho de común acuerdo, simplemente se dialoga sobre cuáles son las mejores alternativas y normalmente son unánimes los acuerdos, porque se analiza realmente qué es lo mejor para la selección”, señala a este diario.

Los integrantes del comité le otorgan la categoría de histórico al logro de la selección, por lo que se comprometen a apoyar, en la medida de lo posible, a conformar al mejor equipo y, aunque Mayorga asegura que se buscará contar con la misma base de peloteros que participaron en el Premier 12, se debe considerar que eventos como la Serie del Caribe, la pretemporada y el arranque de la liga de verano se atraviesan en el proceso de preparación.

“No es la primera vez que un evento cae en plena temporada de la liga mexicana y siempre la disponibilidad de los dueños ha sido excelente para anteponer el nombre de México, pero sí hay veces que, por ejemplo, no se les puede solicitar, por decir algo, tres infielders o dos catchers, siempre se trata más o menos de ser justo con cada equipo”, indicó el presidente de la Femebe.

A lo anterior se suma la duda de la disponibilidad del mánager Juan Gabriel Castro, artífice del éxito de la selección, ya que pese a que fue ratificado para guiar la novena tricolor para Juegos Olímpicos y el Clásico Mundial en el 2021, aún no se sabe si su trabajo con como coach de infield con los Phillies de las Grandes Ligas se lo permitirá.

El softbol femenil también hizo lo suyo para ganar su boleto a Tokio, al terminar invictas y coronarse campeonas en el Clasificatorio de Softbol Américas de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol y para el proceso de preparación de este equipo se cuenta con los mismos miembros del comité, exceptuando la presencia de las ligas profesionales.

