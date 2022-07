El Tricolor Femenil con la localía tiene la oportunidad de buscar su boleto a los Juegos Olímpicos París 2024 y al Mundial de Futbol 2023. Mónica Vergara es la entrenadora que comanda la misión en el torneo W Concacaf 2022, con la convocatoria en la que incluyó a 15 jugadoras de la Liga MX Femenil y a talento con fogueo internacional, entre ellas, Kenti Robles (Real Madrid), Katty Martínez (América), Alicia Cervantes (Chivas), Stephany Mayor (Tigres), Diana García (Rayadas), Maricarmen Reyes (Universidad de California) y María Sánchez (Houston Dash). Tigres es el equipo que más jugadoras aporta con seis, Chivas tiene cuatro y Rayadas dos.

“Vamos paso a paso. El primer objetivo es Jamaica. Ésta es una generación única, que tiene hambre de trascender a lo largo de su carrera y se verá reflejado en la cancha”, dijo Mónica Vergara.

El estadio Universitario y el BBVA de Monterrey hospedarán los partidos que revelarán los dos boletos para la cita olímpica, las cuatro plazas directas para Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023, y las dos plazas que se disputarán en un repechaje continental. A la Selección femenil le corresponde del 4 al 18 de julio, enfrentar al grupo A integrado por Estados Unidos, actuales campeonas del mundo, Jamaica y Haití. Los primeros dos equipos clasificarán directamente al Mundial, el tercer lugar tendrá el repechaje intercontinental. El Grupo B está conformado por Canadá, ganadoras de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Costa Rica, Panamá y Trinidad y Tobago.

De las ocho ediciones de las Copas del Mundo femenina, el Tricolor Femenil ha clasificado anteriormente a tres mundiales (Estados Unidos 1999, Alemania 2011 y Canadá 2015) y en ninguna ocasión han superado la fase de grupos. La clasificación para Alemania 2011 se logró, precisamente, en territorio mexicano. Sin embargo, el conjunto nacional se perdió el Mundial de Francia 2019, año en el que La Liga MX Femenil era muy joven, con apenas un año y medio de creación.

"No es presión, es algo que disfruto muchísimo de estar aquí, tengo muy buenas compañeras aquí también que hacemos nuestro trabajo, no solo depende de mí o de la presión que yo tenga en selección, tenemos muy buenas jugadoras que todas pueden hacer goles, queremos hacer historia, dar ese paso para ir la Mundial, no hay presión", dijo a Marca Claro, la delantera Alicia Cervantes, ganadora del Balón de Oro de la liga mexicana en la temporada 2021-22.

"Son muy diferentes los procesos. Ahorita ya tenemos jugadoras qué, gracias a la Liga MX Femenil tienen cada fin de semana partidos, están entrenando en su club y creo que cada vez están levantando más las manos para ir a Selección. Hay mucha competencia, hay muchas ganas de trascender y se está viviendo en este proceso. Las enseñanzas que nos dejó las tomamos y las que no, las desechamos", explicó Stephany Mayor a ESPN.

Calendario de la Selección Mexicana femenil

México vs. Jamaica | 4 de julio | 21:00 hrs.

México vs. Haití | 7 de julio | 21:00 hrs.

México vs. Estados Unidos | 11 de julio | 21:00 hrs.

deportes@eleconomista.mx