El ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo, sorprendió al sufrir su primera derrota de la temporada en el Grupo B de la ATP Cup por equipos, este domingo en Sídney, frente al francés Ugo Humbert. Su descalabro se vio atenuado por el posterior triunfo en dobles de Rusia frente a Francia.

Medvedev, quien defiende el título de la ATP Cup de Sídney, cayó por (5-7), 7-5 y 7-6 (7-2) ante Humbert, número 35 del ranking en un duelo que se prolongó por casi tres horas y en el que el ruso sufrió por las condiciones climáticas de Australia, además de haber sentido calambres desde el segundo set.

"Esto sucede cuando juegas partidos muy duros de tres sets con muchísima intensidad. El año pasado cuando ganamos no había techo todavía. Jugar bajo estas condiciones es una tortura. Hace tanto calor y tanta humedad que es increíble. La última vez que sentí algo parecido fue durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Hay que felicitar también a Ugo por su partido. Parecía mucho más fresco y se adaptó mucho mejor que yo a las condiciones que había en la pista”, dijo Medvedev en declaraciones recopiladas por Punto de Break.

La última vez que Medvedev había perdido un duelo individual defendiendo los colores de la Federación Rusa fue en una eliminatoria de Copa Davis en 2018 cuando cedió con el bielorruso Ilya Ivashka. Hace menos de un mes Medvedev conquistó su primera Copa Davis con Rusia en el Madrid Arena.

Sin embargo, la victoria del su compatriota, Román Safiullin (número 167), sobre Arthur Rinderknech por 2-6, 7-5 y 6-3 daba tranquilidad a Rusia, quien se terminó llevando la serie 2-1 ante Francia en el partido decisivo de dobles.

Pese a las molestias que sufrió en su primer encuentro, la estrella de 25 años y su compatriota Safiullin superaron a la dupla de Fabrice Martin y Edouard Roger-Vasselin por 6-4 y 6-4.

“Cuando escuché que tenía 25 minutos para prepararme para el dobles, no estaba muy feliz. No es del agrado cuando juegas un partido de casi tres horas y con calambres y te dicen que tienes que jugar otro partido casi al instante. Aún así, di lo mejor de mí. Juego para Rusia, para mi país. Si tengo que morir en la pista por ganar, lo haré. No sé como me sentiré mañana cuando me levante, pero ahora estoy feliz de que pude ayudar al equipo en conseguir esta victoria”.

Tras las bajas de Andrey Rublev y Aslan Karatsev, Safiullin ganó su oportunidad para representar al equipo de Rusia y la aprovechó ganando dos puntos en su primera eliminatoria del Grupo B, en su debut en el evento de 16 equipos.

“Solo gané un punto. El segundo punto lo comparto con Daniil porque los dos ganamos”, dijo Safiullin.

Rusia se enfrentará a Australia en el Qudos Bank Arena el martes.

deportes@eleconomista.mx

kg