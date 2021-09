“Para mí, eres el mejor de la historia”, le dijo Daniil Medvedev a Novak Djokovic en la ceremonia de premiación del US Open 2021. El joven ruso de 25 años, aún limpiando el sudor de su frente tras ganar en tres sets (todos por marcador de 6-4), le sonreía tímidamente a uno de sus ídolos, el veterano serbio, a quien le quitó la posibilidad de ser inmortal. Al menos en este año.

La admiración de Medvedev hacia Djokovic no es para menos, después de todo, el serbio suma 85 títulos en su carrera contra 13 del ruso. Sin embargo, el más importante para el joven es el que se dio este fin de semana en Flushing Meadows, ya que es el primer integrante de la NextGen (nacidos de 1996 en adelante) que se apropia de un Grand Slam.

“Lo siento por ustedes, aficionados, y por Novak, porque sé por lo que él iba hoy”, dijo Medvedev ante los más de 20,000 presentes en la final masculina, entre los que se encontraban celebridades como Brad Pitt y Bradley Cooper.

“Todo lo que sucede por primera vez es especial. Me sucedió cada vez que gané mi primer torneo. Cuando uno gana varias veces las emociones son diferentes. Cuando gané el Masters sabía que no muchos lo habían ganado, pero lo único en lo que pensaba era en ir por más. Es mi primer Grand Slam y no sé cómo me voy a sentir si gano un segundo o tercero. Esto significa mucho para mí”, comentó el campeón del US Open 2021.

Medvedev mostró su potencial desde el primer set con el 6-4, aunque eso no era garantía de ganar, ya que Djokovic venía de perder las primeras partes en cuatro partidos en este US Open. El asunto se puso más serio cuando el ruso no aflojó; ya en el tercer set, la última esperanza para el serbio, la tensión aumentó cuando llegaron a estar 5-4, pero Daniil lo liquidó.

Ahí, Djokovic vio perdida la esperanza de igualar al australiano Rod Laver como los únicos hombres en completar el Grand Slam en la Era Abierta, aunque con 53 años de diferencia. Además de esta hazaña, Djokovic se habría colocado como el máximo ganador de majors de la historia con 21, rompiendo el empate que tiene con Rafael Nadal y Roger Federer.

Aún así, Nole se mostró feliz hasta el grado de soltar lágrimas en la ceremonia de Nueva York: “Me gustaría decir que aunque no he ganado el partido, mi corazón está lleno de alegría y soy el hombre más feliz del mundo porque ustedes me han hecho sentir especial en la cancha. Una parte de mí está muy triste, pero, por otro lado, sentí algo que nunca había vivido en Nueva York, el público me hizo sentir muy especial y me sorprendió gratamente. Quiero seguir intentándolo y ganar más Grand Slams”.

Djokovic tuvo un año de ensueño ganando el Australian Open, Roland Garros y Wimbledon, aunque sucumbió en semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio y ahora con un subcampeonato en el US Open. Se convirtió en el tercer tenista que pierde la oportunidad de completar los cuatro majors del año tras los australianos Lew Hoad (1956) y Jack Crawford (1933).

Por su parte, Medvedev se convirtió apenas en el tercer ruso en ganar un Grand Slam en la rama masculina, luego de Yevgeny Kafelnikov en Roland Garros 1996 y en el Abierto de Australia 1999; y Marat Safin en el US Open 2000 y en Australia 2005. Actualmente, Rusia tiene a dos representantes en el top 10 de la ATP y a cuatro entre el top 30, más que España, Italia y Canadá. El triunfo de Medvedev refuerza el buen momento tenístico de su país.

Este es el mérito a años de intensa búsqueda por el título. Daniil había perdido la final del US Open 2019 ante Rafael Nadal y la del Abierto de Australia 2021 justamente ante Djokovic. Sin embargo, su historial se completa con cuatro coronas de Masters 1000, uno de finales de ATP Tour, uno de ATP 500 y seis más de ATP 250.

“Daniil pronto será número uno del mundo. Es algo normal y la transición será inevitable, aunque los grandes aún aguantamos y tratamos de seguir dando pelea. Lo de la NextGen no es nada nuevo, sino que está vigente y se harán cargo del relevo tarde o temprano. El tenis está en muy buenas manos y esperemos que la transición sea fluida en términos de atención y popularidad de este deporte. Es muy importante para todos”, destacó Djokovic tras la victoria de Medvedev.

De acuerdo con información de la ATP, es la primera vez en 17 años que un Grand Slam tiene campeones inéditos tanto en su rama de singles femenil como varonil, luego de los primeros trofeos de Medvedev y de Emma Raducanu en el US Open 2021, algo que no ocurría desde Roland Garros 2004 con Gastón Gaudio (Argentina) y Anastasia Mysikina (Rusia).

