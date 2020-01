Desde 2015 de los 33 fichajes que realizó el América, la inversión más importante ha sido la de Roger Martínez, por quien pagaron 9.4 millones de dólares al Villarreal. Con el tiempo, sus resultados no cumplieron con las expectativas. En la fase regular del Apertura 2019 en 1,364 minutos de juego, anotó dos goles.

“Su actitud es déspota, no corre, no marca, no hace recorridos. Da a entender su poco compromiso con el equipo, lo más sano para afición, directiva y él, es que se vaya”, comenta el aficionado Anuar, quien maneja la cuenta América_1996 en redes sociales.

En partidos clave como la final de ida del Apertura 2019 entre Monterrey y América, al minuto 85, en una jugada de Roger Martínez ante el defensor rival por el balón, cayó y con tranquilidad se levantó. Al mismo tiempo, las águilas mantenían la posesión del balón en ataque, mientras Roger caminaba para salir del fuera de lugar. Ante un espacio que se generó en el área de Monterrey, el mediocampista americanista, Fernando González, buscó al delantero colombiano con un pase, Martínez continuó caminando y solo volteó a ver el balón.

En contraste, Henry Martín que es delantero y en el mismo torneo durante 798 minutos, obtuvo 8 anotaciones. Esto sin tomar en cuenta que el mexicano tuvo un costo de 1.1 millones de dólares.

Previo al inicio del Clausura 2020, el colombiano expresó a la directiva su intención de salir, así lo dijo Miguel Herrera. El problema fue que según palabras a medios de comunicación de Santiago Baños, director deportivo, la única oferta por compra era “la ya conocida”. Una del Inter de Miami por 15 millones de dólares, aunque el jugador expresó querer ir a Europa y no a la MLS.

Ante la situación, Miguel Herrera, comentó que de Europa sólo recibieron ofertas por préstamo y la intención del América es venta, no préstamo. Además de contar con una nueva lesión de Nicolás Castillo, quien estará fuera más de tres semanas, que reduce las opciones de delanteros a Henry Martín y Federico Viñas, disponible hasta la fecha 6 por participar en el Preolímpico con Uruguay. Mientras que el mercado de fichajes cierra el 31 de enero. El conjunto de situaciones reduce las posibilidades de vender a Martínez.

—¿Qué hacer con un futbolista que no tiene buena relación con su afición y expresó querer salir del equipo?

“Se puede hacer un trabajo de relaciones públicas y generación de contenido, para realizar un cambio de percepción del aficionado sobre el futbolista. Podrían convocar a una conferencia donde hablen la directiva y el jugador sobre el compromiso que tiene con la institución para reafirmar su imagen”, dijo a El Economista, Luis Rico, director de marca de latinoamérica de la agencia Wasserman.

Una de las causas por las que sirve reafirmar la imagen del colombiano, es el valor de su ficha. Según el portal Transfermarkt, con una cifra de 5.5 millones de dólares, el delantero es el tercer activo más importante de la plantilla del América. Factor por el que de encontrar un buen desarrollo deportivo del colombiano, se podría ir por una cifra cercana a la que invirtieron por él.

