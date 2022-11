Pachuca, una plaza fuerte para aumentar el valor de un jugador

Los Tuzos lograron levantar el trofeo de la Liga MX luego de un escandaloso resultado en la final por 8-2 ante Toluca. Por si esto fuera poco, el esfuerzo colectivo del equipo fue una de las piedras angulares de su éxito, sin embargo esto no se vio reflejado en el valor mercantil de todos los involucrados, incluso dentro de los considerados como referentes del plantel en el torneo que recién terminó.

Existen muchos factores por los cuales el equipo no tuvo un crecimiento exponencial en el valor de su plantilla, según explica Béla Csányi, analista de valores en la Liga MX para Transfermarkt. Cabe destacar que lo primero que comenta es que no se considera un aumento colectivo en relación a los resultados, es decir que no solo porque Pachuca quedó campeón habría un incremento en el valor total de su plantilla.

“El valor de mercado de cada jugador depende de muchos factores individuales pero no hay duda de que un buen rendimiento colectivo siempre mejora las perspectivas para que futbolistas puedan aumentarlo. Conseguir un título, por lo tanto, es la mejor manera de ponerse en el escaparate”, dijo en entrevista para El Economista.

La más reciente actualización de valores en el sitio especializado Transfermarkt salió justo después de la definición del campeonato en el Apertura 2022 (31 de octubre). En ella Pachuca aparece como el sexto equipo más valioso de la división con una suma de 60.5 millones de dólares, escalando solo un puesto con relación a su posición previo al inicio del torneo donde se consagraron campeones.

Si bien se esperaría que, por el gran nivel que mostraron prácticamente todos sus futbolistas, tuvieran un incremento considerable, la realidad es que la plantilla apenas creció 1.6 millones comparado con lo que valía al finalizar el Clausura 2022, donde también llegaron a la final pero fueron derrotados por Atlas.

De los elementos que fueron más beneficiados en el último semestre aparecen Erick Sánchez, Luis Chávez, Kevin Álvarez y Mauricio Isais, todos formados en el club y con 26 años o menos. Esto sí es un punto a favor de los Tuzos, considerados para el análisis como un equipo formador de talento, por ende, impulsa el valor de sus jugadores jóvenes y más si tienen gran rendimiento. Desafortunadamente también existe el otro lado de la moneda, pues Pachuca no es un equipo popular en el futbol mexicano y esto puede mermar la proyección de sus futbolistas en general.

“El prestigio y el poder deportivo actual de un equipo son considerados como un factor. Aunque Pachuca no forma parte de los cuatro grandes del futbol mexicano, es una buena plaza para aumentar el valor de mercado para un jugador, especialmente para jóvenes. Es bien sabido el buen trabajo en fuerzas básicas y cuando un talento es un fijo en el esquema de los Tuzos, llama la atención de clubes nacionales e internacionales”, sentenció Csányi.

Hay otros dos puntos a resaltar en cómo cambia el valor de un futbolista: la edad y la nacionalidad. Jugadores como Óscar Ustari y Óscar Murilllo, que superan los 33 años de edad, no tuvieron cambios en su valor pese a ser piezas importantes. Por otro lado, el argentino Nicolás Ibáñez aumentó su valuación en 66.7% en el último año pese a tener 28 años de edad.

“Si se compara las cantidades de futbolistas argentinos y brasileños con el número de mexicanos en el futbol europeo, se ve una diferencia abismal. Son países más buscados en muchos clubes y mercados, por eso la nacionalidad sí puede ser considerada en la evaluación (...) hay otros factores mucho más importantes (que la nacionalidad) como la fase de sus carreras, números y estadísticas o premios individuales como un título de goleo. Entre los pocos casos excepcionales está por ejemplo Unai Bilbao, que por ser español tiene un pequeño “bonus” en su valor porque al no ser extracomunitario es un poco más probable su fichaje por clubes europeos con un cupo limitado”, concluyó el analista.

