Oscar Valdez, 1.65 metros de estatura, 30 años y el único que pudo quitarle el cetro de peso ligero junior del Consejo Mundial de Boxeo a Miguel ‘el Alacrán’ Berchelt, quien lo había defendido contra siete rivales. En Las Vegas, la pelea entre los mexicanos realmente terminó en el cuarto round cuando Valdez noqueó. Pese a su condición, Berchelt se mantuvo de pie hasta finalizar la pelea, pero el punto final fue un golpe con la izquierda a los 2:59 minutos del décimo round. Valdez terminó (29-0, 23 nocauts).

Valdez se convirtió en el cuarto mexicano en ganar títulos mundiales en las categorías de 126 y 130 libras junto a Juan Manuel Márquez, Erik Morales y Marco Antonio Barrera. El KO recuerda al momento en que Márquez derribó en el sexto round al filipino Manny Pacquiao en 2012, también en Las Vegas.

Óscar creció en Arizona y ahora entrena en el gimnasio de Eddy Castillo en San Diego, junto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Andy Ruiz. El sonorense representó a México en los Juegos Olímpicos 2008 y 2012.

"No hay nada mejor en la vida que demostrarle a la gente que está equivocada. Tengo una lista de personas que dudaron de mí. Los analistas de boxeo dudaban de mí. Dijeron que Berchelt me iba a noquear. Tengo un mensaje para todo el mundo: no dejes que nadie te diga lo que puedes y no puedes hacer. Escuché que Shakur Stevenson quiere pelear. Vamos a hacerlo. Solo quiero seguir luchando y darles a los fans lo que quieren”, dijo Valdez.

La pelea Valdez vs Berchelt fue la número 138 de título mundial entre mexicanos y Valdez fue el décimo quinto campeón mundial superpluma nacional y es además, uno de los 11 sonorenses campeones del mundo.

"No sé bien qué me pasó, no era yo. Mi tiempo de preparación no fue el mejor, con cositas personales que quizá me distrajeron. ¿Huellas de Covid? No sé, puede ser. No hay excusas, Valdez es un grande y ganó. Quiero revancha", señaló el Alacrán al periodista Eduardo Lamazón.

Miguel Berchelt salió adelante tras la derrota que sufrió por la vía del nocaut ante el colombiano Luis Eduardo Florez en el 2014, la única de su carrera.

