La temporada 2022 está representando un año inusual para la historia moderna de la escudería alemana Mercedes-Petronas. Después de escribir un legado de hegemonía en la Fórmula 1 a partir de 2014, en esta ocasión ha perdido el favoritismo dentro de cada carrera y el mensaje que se lee entre las conversaciones de sus pilotos y sus jefes de equipo es que no están a la altura de ganar un nuevo campeonato.

Luego de 12 Grandes Premios realizados en la temporada 2022 (de 22 en total), Mercedes se posiciona tercero tanto en el Mundial de Pilotos como en el de Constructores, bajo las sombras de Red Bull y de Ferrari. En cuanto a sus conductores, George Russell y Lewis Hamilton ocupan el quinto y sexto puesto, mientras que en cuanto a escuderías son el último lugar del podio.

Esta situación contrasta con lo vivido entre 2014 y 2021, donde el equipo alemán ganó siete Mundiales de Pilotos entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg, así como ocho Mundiales de Constructores entre Hamilton, Rosberg y Valtteri Bottas. Esta fue, sin duda, la época más gloriosa para la escudería, ya que antes de dichos títulos su palmarés era de cero en cuanto al Mundial de Constructores y solo dos respecto al Mundial de Pilotos.

“Aquí ocurren dos temas: primero, el desempeño como tal de la escudería Mercedes y, segundo, el desempeño individual de Lewis Hamilton. El desarrollo de Mercedes se vio afectado principalmente por cómo se tocó al equipo técnico. Esta temporada estamos notando que si bien ha sido el equipo que se ha mantenido más consistente y con mayor confiabilidad a lo largo de la primera mitad de temporada, difícilmente las matemáticas les van a alcanzar para pelear por los títulos”, analiza Alberto Tello de Meneses, consultor en comunicación estratégica, imagen y percepción pública, además de especialista en temas de Fórmula 1.

Una de las principales razones en la caída general de Mercedes es el bajo rendimiento de su principal estrella, Lewis Hamilton. El heptacampeón del mundo (empatado como máximo ganador de la Fórmula 1 junto a Michael Schumacher) perdió la confianza en su coche, el W13, presentado exclusivamente para la temporada 2022.

“Hay personas que miran y dicen que nunca he tenido un auto malo y les puedo asegurar que lo he hecho. El auto de 2009 (con Vodafone McLaren Mercedes) estaba muy, muy lejos, era el peor auto que he tenido. Este auto (W13), actualmente, no está muy lejos de esa experiencia”, reveló Hamilton previo al Gran Premio de Miami.

No es el único que se ha pronunciado en contra del monoplaza W13, pues también una voz autorizada desde la mecánica ha cuestionado la elección y el rendimiento de este auto: “El problema es que tiene un poco de sobrepeso. El coche no está precisamente en el lado ligero. Desgraciadamente, ese es un gran problema en las carreras y especialmente en la Fórmula 1 es masivo. Cada gramo que lleves innecesariamente es simplemente estrés para los neumáticos, en cada curva, cada fase de aceleración y cada fase de frenado”, explicó Philipp Brandle, ex ingeniero de aerodinámica de Mercedes-Petronas.

Con esas dudas encima, Hamilton tuvo un mal inicio de temporada. Después de haber peleado hasta el final por el título de 2021 contra Max Verstappen (Red Bull), empezó con un podio en las primeras ocho carreras de 2022; ahora se ha nivelado un poco al obtener cuatro podios consecutivos entre el Gran Premio de Canadá y el de Francia.

Por su parte, su compañero de equipo, George Russell, se ha mantenido más constante al ser Top 5 en 11 de las 12 carreras disputadas, ya que solo se vio obligado a retirarse en el Gran Premio de Silverstone; fuera de eso, el conductor recién adquirido por Mercedes suma cuatro podios y supera a Hamilton en el Mundial de Pilotos por 16 puntos.

“En el caso de Hamilton, su desempeño individual lo estamos viendo junto con el de George Russell, con una herramienta idéntica (el monoplaza W13). Esto parece ser más un tema de motivación, un tema en el que Russell llegó para demostrar su lugar y a no ser señalado como el piloto número 2 del equipo. Hamilton, por su parte, ha estado un poco en la zona de confort y ante la situación que vivió la temporada pasada tal vez pensó que esta iba a ser un poco más sencilla”, agrega Tello de Meneses.

Entre Hamilton y Russell suman 270 puntos en el Mundial de Constructores y se ubican en el tercer lugar, con 126 unidades menos que el líder, Red Bull (396), y 44 menos que el segundo del podio, Ferrari (314). A pesar de ello, Mercedes está lejos de verse rebasado por el cuarto o quinto lugar, que ocupan Alpine con 93 y McLaren con 89.

“Va a ser muy difícil que en esta temporada otro equipo (que no sea Red Bull, Ferrari o Mercedes) sea protagonista, ha sido una temporada que se ha visto plagada por el tema de confiabilidad, al que vemos con destellos es a Alpine, pero tienen que resolver un problema primero y este es el tema de renovación o no con Fernando Alonso (…) Creo que Mercedes va a ser un gran animador para la segunda mitad, ya con un problema casi resuelto en la parte del rebote y con un motor de amplia confiabilidad”, indica el especialista.

A pesar del año de bajo rendimiento, Lewis Hamilton sigue siendo una leyenda viviente para la Fórmula 1 y el automovilismo. Además de sus siete campeonatos individuales, acumula un 34% de efectividad de victorias y un 62% en efectividad de podios luego de 300 carreras disputadas, por lo que no se le puede descartar de cara al cierre de temporada, aunque por ahora encima de él se encuentran Max Verstappen (con 106 puntos más), Charles Leclerc (43), Sergio Pérez (36), Carlos Sáinz (17) y George Russell (16).