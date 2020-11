La mejor arma de Alfredo Talavera es su mente. Mientras que sus compañeros de equipo pueden estar transmitiendo en Twitch, Facebook, Instagram o jugando videojuegos, es probable que a ‘Tala’ lo encuentres leyendo, una estrategia para mantener el enfoque y crecimiento continuo a través de textos sobre liderazgo, nutrición, cumplimiento de objetivos, entre otros temas relacionados.

La prensa lo cataloga como el mejor refuerzo del torneo, puesto que superó el desempeño de Alfredo Saldívar en la portería de Pumas: el número de goles en contra ha sido el menor en los últimos seis torneos y, atajando dos de tres tiros desde el manchón penal, ha contribuido a que el equipo se ubique en el tercer lugar de la tabla general a una jornada de finalizar la fase regular.

Santiago Arbide, su representante en la agencia AmErosport Sports Management, le atribuye al factor psicológico los buenos resultados de Talavera, pues se ha rodeado de jugadores jóvenes, enérgicos, que “ven a Alfredo como un referente”; además, el contexto de cambiar de ciudad, de llegar a un equipo con más renombre, de la motivación contractual y de lo que consumía psicológicamente a su alrededor. Leer es uno de los hábitos que adquirió el guardameta hace un par de años para fortalecer su mente y mantenerse concentrado y enfocado cuando muchos otros jugadores no lo están.

“Los consumos de Alfredo (música, redes sociales, noticias, pláticas, lecturas, etcétera) cambiaron mucho de estar en Toluca a estar en la Ciudad de México. Había muchas cosas que indirectamente le tocaban, por el equipo que no iba bien, por situaciones pasadas familiares, la prensa hablaba mucho de su suegro (...), indirectamente estaba rodeado de consumos que creo que le hacían mal. Al llegar a Pumas, sí se revitalizó con sus compañeros, pero también cambiaron sus consumos. Está en una nueva ciudad, en un nuevo equipo que es más mediático, con una nueva oportunidad; también, de alguna forma por el tema contractual, una motivación muy grande para ganarse ese año de contrato que depende de los minutos jugados del primer año de torneo”.

A sus 38 años, Alfredo Talavera es el jugador más veterano de Pumas, donde el promedio de edad es de 25.4 años, y también uno de los más veteranos en la Liga MX solo detrás de Jesús Corona, portero de Cruz Azul, y Rodrigo Millar, mediocentro del Mazatlán. Sin embargo, la edad no ha sido un factor en su desempeño. En el actual torneo ha sido alineado en 14 partidos y en cinco de ellos su portería se mantuvo en cero. Su arco ha sido el quinto que menos goles ha recibido en el Guard1anes 2020.

Además, del torneo Clausura 2015 hasta que se dio por finalizado el Clausura 2020, Talavera se colocó como el portero con más atajadas, de acuerdo a datos del del Centro de Innovación Tecnológica (CITEC), con 638 lances correctos, 208 anotaciones y 44 porterías en cero.

“El día que yo administre mis entrenamientos, ese día me voy a retirar, el día que ya no haga lo que el chavito de 23 , de 20 o de 15. Yo hasta la fecha trabajo como el novato, como si tuviera 15 años, el día que trabaje diferente es cuando voy a retirarme porque no voy a jugar ni con la institución ni con mi cuerpo ni con la carrera que he tenido”, respondió a El Economista sobre la forma de administrar sus entrenamientos y cuidados a lo largo del tiempo.

Alfredo no consume ni una gota de alcohol, ni siquiera en ocasiones especiales, y no fuma absolutamente nada. Aparte de eso, su dieta, la tecnología que utiliza para mantenerse en forma y el ejercicio que realiza no van más allá de lo que el club le indica.

“No es que tome suplementos alimenticios aparte de los que le da el club. Es una alimentación básica: frutas, verduras, carne, evita el gluten, evita los azúcares, en ese sentido sí cuida el aspecto nutricional pero no es nada del otro mundo. Como ejercicio también lo que tiene que hacer en el gimnasio, alguna vez se queda más que sus compañeros, pero creo que actualmente lo que está viviendo Alfredo es un tema más psicológico”, explicó su agente.

Solo dos lesiones registra Transfermarkt de Talavera: una de hombro en 2009 y una rotura de ligamento de la rodilla en 2017.

Ambas lesiones lo dejaron fuera de la competencia más de 160 días. La última por 27 partidos con Toluca.

“Gracias a Dios y gracias a mi cuerpo, que todavía me sostiene y que trabaja bien, he podido hacer lo que hago hasta la fecha. Agradezco a mi cuerpo, al deporte que me mantiene fuerte, firme, porque eso es lo que me va a dar para hacer mi trabajo, hacerlo de la mejor manera y sobre todo con la intención de siempre ayudar al equipo y a la institución a que brille”, dijo Talavera.

¿Qué tanto la edad ha sido un factor en los contratos de Alfredo Talavera?

“La edad fue una condicionante porque Alfredo, con la trayectoria que tiene, si hubiera tenido cinco años menos, el contrato de Pumas habría sido de mínimo tres años garantizado. En cambio, Pumas jugó mucho con la carta de la edad para solamente firmar un año y el segundo dejarlo condicionado al primer año con base en los minutos que jugara y eso no es porque fuera un mal arquero, era por un tema de una posible baja de rendimiento por la edad”, señaló Arbide.

De acuerdo al portal Transfermarkt, de 2011 a 2018, Talavera mantuvo un valor constante de entre 2.3 y 2.1 millones de dólares. Su valor comenzó a descender a los 35 años y ahora se valúa en 945,000 dólares.

