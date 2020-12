Bajo el sol de la Riviera Maya, en Quintana Roo, siete jugadores mexicanos y siete golfistas dentro del Top 30 son parte de los 132 elementos que estarán en el field para la edición 14 del Mayakoba Golf Classic. Será el destino número 12 y último de la temporada 2020-21 del PGA Tour.

El campo de El Camaleón, diseñado por Greg Norman, ha sido sede de los 14 torneos y esta será la séptima edición consecutiva que se llevará a cabo a finales del otoño. Cabe recordar que debido al reajuste en la agenda global del Tour, se recorrió la fecha de Mayakoba a la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre y esto permitió que se jugaran este año dos de los Campeonatos Major.

Dustin Johnson, el número uno del mundo, se había comprometido con el torneo después de ganar el Masters de Augusta hace tres semanas, pero finalmente el estadounidense decidió que necesitaba más descanso antes del reinicio en enero y se dio de baja a modo de disculpa la semana pasada. Pese a ello, Mayakoba recibió un impulso cuando el ex número 1 del mundo, Brooks Koepka, de 30 años, anunció su participación.

“La incorporación de Brooks al campo es tremenda para este torneo y ciertamente asegura que este será el mejor campo reunido en nuestros 14 años de historia. Una audiencia televisiva mundial se centrará en Mayakoba, ya que el último evento oficial del PGA Tour del año calendario se realiza aquí en El Camaleón”, dijo el director del torneo, Joe Mazzeo.

Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, el chileno Joaquín Niemann y el colombiano Sebastián Muñoz marcarán pauta en las cuatro salidas estelares del campeonato. Ancer jugará las primeras dos vueltas junto a los estadounidenses Gary Woodland y Rickie Fowler, mientras que Ortiz tendrá tee time en compañía de Brooks Koepka (ex primer lugar mundial) y Brendon Todd (campeón defensor).

A lo largo de la historia del torneo han competido 21 jugadores mexicanos, incluyendo a Ancer y Ortiz, quien terminó subcampeón en la edición 2019, logrando la mejor posición que cualquier mexicano haya alcanzado en la historia de los 13 años del torneo.

“Me encantaría ganar en México mi primer torneo, sería increíble. Imagínense el fiestón que se daría. Llego con mucha hambre porque sé que he estado cerca de tener la victoria. En este campo, no he jugado bien lo que puedo dar”, dijo el golfista jalisciense al terminar su ronda de práctica en Mayakoba Classic, torneo en el cual ha competido en cinco ocasiones.

Ortiz es uno de los favoritos y se encuentra en su mejor año de carrera; de hecho, se ubica noveno en la clasificación de la Copa FedEx esta temporada después de conseguir su primera victoria en el PGA Tour en Houston, luego de tres victorias en el Korn Ferry Tour del año 2014.

“Aunque me da mucha confianza lo que se logró, hay que bajar la cabeza y seguir trabajando, pues estoy en pañales en comparación a lo que quiero lograr, a donde quiero llegar, pero sin duda estar aquí, de vuelta, es muy grato”, dijo Ortiz ayer 1 de diciembre, en conferencia virtual.

Por su parte, Isidro Benítez, originario de Puebla, entró en la clasificación para ser el séptimo mexicano en el field, después de ganar su pase en el torneo “Monday Qualifier”. El resto de los nacionales son: Abraham Ancer, Roberto Díaz, Armando Favela, Carlos Ortiz, Aarón Terrazas, Kristoffer Ventura. Mayakoba ha tenido un récord de ocho mexicanos y sucedió en el 2019, un año anterior, participaron siete.

De las cartas fuertes del ranking mundial, estarán siete jugadores dentro del Top 30 y 13 jugadores dentro del Top 50 en el field. Entre ellos, Justin Thomas (3) Brooks Koepka (12) Daniel Berger (13), Tony Finau (19), Abraham Ancer (22), Viktor Hovland (26), Marc Leishman, Harris English, Gary Woodland, Billy Horschel, Joaquin Niemann, Brendon Todd y Rickie Fowler.

Y nueve de 13 campeones anteriores jugarán esta semana: Brendon Todd (2019), Patton Kizzire (2017), Pat Perez (2016), Graeme McDowell (2015), Charley Hoffman (2014), Harris English (2013), John Huh (2012), Johnson Wagner (2011) y Brian Gay (2008).

El campeón de Mayakoba este 2020 no sólo disfrutará de la playa, sino se llevará a casa 1.296 millones de dólares de un premio acumulado de 7.2 millones y también acumulará 500 puntos FedExCup. El torneo de la Riviera Maya tiene la característica desde el inicio del torneo en el 2007, de donar más de 2.7 millones de dólares a una variedad de organizaciones de beneficencia en las comunidades de Cancún.

