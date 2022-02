La Liga de Expansión avanza hacia sus objetivos. El torneo Apertura 2021 fue el certamen más visto con 7.22 millones de televidentes de acuerdo a los datos oficiales. Desde que el ascenso quedó descartado en la segunda mitad del 2020, con la finalidad de que los clubes se reorganizaran económicamente, los derechos de transmisión se devaluaron para los equipos más consolidados al negociarse colectivamente. Sin embargo, el objetivo es que la estructura financiera y de competencia se fortalezca con la repartición equitativa de ingresos.

La franquicia de Dorados, por ejemplo, contaba con un lucrativo acuerdo de televisión con ESPN, sin embargo, la organización cedió al beneficio comercial a cambio de tener cobertura en todas las plazas en las que se presenta, lo que le da otro tipo de ganancias a sus aliados. Actualmente la competencia es transmitida por TUDN, Fox Sports, TVC Deportes, Multimedios, ESPN y Claro Sports.

“Una de las mayores virtudes es que en cuanto a la exposición, independientemente de los ratings, el hecho de que todos los partidos se transmitan es de gran ayuda comercialmente hablando. Puedo tener un gran contrato de televisión y un equipo que todo el mundo quiere ver pero si me tocaba en plazas que no tenían un buen acuerdo de televisión o que los pasaban diferidos o a lo mejor no tenían derechos de transmisión, tenía impacto para mis relaciones comerciales. Ahora, contra quien juguemos, los aficionados y los socios comerciales saben que vamos a tener cobertura”, dijo Javier Llausás, director de marketing en Dorados en entrevista con El Economista.

Por su parte, Emilio Escalante, propietario del Atlante, señala que al desaparecer el ascenso, algunos de los patrocinadores no se encuentran tan interesados en la cantidad de audiencia que la Liga de Expansión genera, sin embargo, esos número han ido al alza. De acuerdo a datos de Nielsen compartidos a este diario, 108,029 personas en promedio vieron al menos un minuto de la fase regular del Apertura 2020, para la temporada siguiente este número incrementó a 115,197 y durante el Apertura 2021 fue de 158,660.

En la Liguilla, durante el primer torneo hace año y medio, 391,134 sintonizaron al menos un minuto de los partidos, mientras que esa cifra era de 393,080 en el Apertura 2021. La Liga MX reportó en su página oficial que el crecimiento en audiencia fue del 42% (en términos de rating) para el Grita México A21 y también vio un incremento en el tiempo de permanencia en un 6.78% por partido.

“De hecho, el torneo Grita México A21 en comparación con el Apertura 2019, el último torneo completo del formato Ascenso MX, el alcance neto de televidentes aumentó en un 92% y la permanencia en un 115%”, describió el comunicado de la Liga, esto impulsado por un total de 149 partidos distribuidos en transmisiones a través de seis televisoras.

—¿A qué le atribuye el crecimiento de la audiencia en la Liga de Expansión?

—“Una parte importante ha sido la pandemia, porque la gente tenía que ver más futbol por televisión en vez de acudir a los estadios. También creo que las cosas que estamos estructurando en la Liga, el futbol que se está llevando a cabo, la transparencia con la que se está manejando, que están implementando esa parte financiera para voltear a ver a primera división, eso nos ha apoyado en la audiencia. También ha subido la calidad de juego en nuestra liga de expansión”, opinó Escalante.

“El nivel creo que ha ido en aumento. Cuándo entró la Liga de Expansión los equipos estaban muy golpeados (...) tras superar la crisis de la pandemia, creo que todos los clubes han ido mejorando sus procesos y sus mismos planteles y han encontrado ese balance entre darle una oportunidad a los jóvenes y también darle un mayor espectáculo”, mencionó Llausás.

De acuerdo a los datos de la Liga, el Apertura 2021 alcanzó el mejor promedio de tiempo efectivo de juego con 51:07 minutos y también fue la Fase Regular con más anotaciones, con 327 goles.

Nielsen señaló que el perfil de la audiencia en el Apertura 2021 se compuso principalmente de hombres (68.58%) de nivel socioeconómico ABC+ (45.02%) y de más de 45 años de edad (49.39%).

Para el Atlante, los ingresos por derechos de televisión representan menos del 10% en la temporada, para Dorados alrededor del 30%, según indicaron sus directivos.

“Desde el inicio fue un buen apoyo pero creo que conforme pasa el tiempo, debería y podría haber mejores condiciones. Creo que en la siguiente asamblea será el punto a tratar”, señaló Escalante.

—¿Qué contras tiene este esquema de venta de derechos de transmisión de manera colectiva?

—“Más que los contras, el ver hacia dónde vamos con el tema de los horarios y de los días (se transmiten entre semana), pero es una adaptación y también depende mucho con qué cristal lo veamos, para los equipos que tienen un mayor poder comercial significa menos ingreso, pero para los equipos que tienen un menor impacto comercial, significa más. Los números no son tan impactantes como sí lo es el hecho de la exposición, la Liga va vivir en la medida en la que la gente pueda tener acceso a ella”, concluyó Llausás.

fernanda.vazquez@eleconomista.mx