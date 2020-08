Lewis Hamilton dominó el Gran Premio de España para conseguir su cuarta victoria en seis carreras en lo que va de la temporada 2020 de la F1 e impuso un récord de podios.

El piloto de Mercedes lideró todas las vueltas tras arrancar desde la pole position y superó a Max Verstappen, de Red Bull, que acabó segundo. Valtteri Bottas ocupó el tercer lugar.

La victoria de Hamilton amplió su ventaja en el Campeonato del Mundo a 37 puntos sobre Verstappen, que está seis por delante de Bottas. Esta fue la victoria 88 de la carrera de Hamilton y ahora está a solo tres del récord de victorias de todos los tiempos de Michael Schumacher (91). También fue su podio 156 y superó la marca anterior, también en manos de Schumacher (155).

“No sé qué decir. Es extraño. Todos nosotros, los pilotos, hemos crecido viendo a Michael y soñando con estar ahí. Lo que estoy viviendo supera cualquier sueño infantil que pudiera tener”.

Checo Pérez en quinto lugar

Los Racing Point del canadiense Lance Stroll y del mexicano Sergio Pérez terminaron al pie del podio, como cuarto y quinto. Era la primera carrera para Checo Pérez después de perderse las dos anteriores al dar positivo por Covid-19 y haber tenido que quedar en aislamiento.

“Lo dimos todo, fue muy injusta la penalización porque nos costó un puesto, sin embargo fue un muy buen resultado para el equipo. ¡Agradecido por volver a la pista y por su apoyo!”, expuso el mexicano en redes sociales.

Pérez tuvo una penalización al omitir las banderas azules y no darle el paso a Lewis Hamilton, lo que le valió una sanción de un puesto.

“No tenía para dónde moverme. Hamilton me llegó en la curva 10 y el tercer sector es muy trabado, entonces no había dónde dejarle la posición. He visto cosas mucho peores que estas y sin penalizaciones. No sé si en las dos carreras que no estuve cambió algo. No había nada que pudiera hacer, no encontraba cómo darle la posición”, explicó el piloto sobre el incidente que le costó pasar de cuarto a quinto lugar, intercambiando posición con su compañero de equipo.

Pérdidas en el primer semestre

La F1, propiedad de Liberty Media, redujo un 98% su facturación en el primer semestre de 2020, al pasar de 620 millones de dólares a 24 millones.

La competición, que arrancó hasta el mes de julio, también registró 122 millones en pérdidas operativas.

La competición arrastra pérdidas acumuladas por 543 millones de dólares, aunque tras los diferentes movimientos para ganar liquidez financiera y los créditos solicitados, la F1 dispone de 2,300 millones de dólares en caja, razón por la que Liberty Media ha rechazado cuestionar la viabilidad del proyecto.

Rusia quiere fans en su GP

Las carreras de F1 de este 2020 han sido sin aficionados en las tribunas, pero el Gran Premio de Rusia podría ser la que rompa con esa condición.

La competencia es la primera que está activamente vendiendo entradas para un Gran Premio, que tendrá lugar el 27 de septiembre. El GP ruso es la décima carrera programada para este año y antes de su cita habrá que pasar por Bélgica, Italia y la Toscana.

“En este momento estamos discutiendo la cifra del 50% de la capacidad total del Parque Olímpico. Esto significará que el número máximo de aficionados no será más de 30,000 a 32,000”, dijo Alexey Titov, director ejecutivo de Rosgonki, promotor del GP de Rusia, a Motorsport.com.

