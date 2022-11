La oferta televisiva y digital de TelevisaUnivision es la favorita de los mexicanos

Más de 28 millones de personas eligieron a TelevisaUnivision para disfrutar de los partidos de Qatar 2022, así lo anunció la empresa a través de un comunicado y en sus redes sociales.

TelevisaUnivision, la empresa más importante de medios aseguró que 25.3 millones de televidentes sintonizaron sus señales en México este 22 de noviembre para seguir los partidos de México vs. Polonia, Dinamarca vs. Túnez y Argentina vs. Arabia Saudita, en sus versiones en vivo y en repetición.

La televisora de San Ángel también superó a su principal competidor por un 31% de audiencia, tan solo en el partido de México, con un alcance a 14.2 millones de televidentes.

Aunado a esto, TelevisaUnivision también se posicionó como líder digital, ya que 3 millones de dispositivos se conectaron a través de ViX, el servicio de streaming gratuito de la empresa para seguir la transmisión en vivo de la Selección Mexicana.

Cabe señalar que durante el primer partido del Mundial de fútbol, el primer gol también lo hizo TelevisaUnivision al lograr que 5.67 millones de televidentes sintonizaran el encuentro entre Qatar y Ecuador por sus canales, superando a su competencia por más de 31%, según cifras de Nielsen Ibope México.

El partido inaugural fue precedido por la ceremonia de apertura del Mundial, cuya conducción en los canales de TelevisaUnivision corrió a cargo del narrador deportivo, Enrique “El Perro” Bermúdez, la periodista Denise Maerker, la conductora Tania Rincón y el exfutbolista español Carles Puyol, lo cual, a decir del rating que logró el partido, fue del agrado de los televidentes mexicanos, quienes una vez terminada la ceremonia, decidieron seguir la emoción del partido inaugural por las mismas señales.

Ya se conocerá quién logra al final del torneo congregar más audiencia, pero es un hecho que TelevisaUnivision lleva la delantera. ¡El balón está rodando!

Con esto, TelevisaUnivision mantiene su compromiso de llegar a todos los lugares de México con los mejores contenidos para las personas, sumando ahora, los dispositivos electrónicos, que permiten las transmisiones desde cualquier parte.