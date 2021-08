En México el parataekwondo es el debutante más esperado de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ha tenido buen recibimiento de la iniciativa pública y privada, estructuras que pronto comenzaron a desarrollarlo a partir de competencias y apoyo. Los atletas mexicanos se convirtieron en una revelación en el plano internacional.

En 2015 el parataekwondo se oficializó como competencia del programa paralímpico de Tokio, por lo que en 2016 la Federación Mexicana de Taekwondo (FMTKD) inició formalmente el desarrollo de este deporte en el país dentro del Campeonato Parapanamericano celebrado en Querétaro.

El desempeño de los paratletas mexicanos ha contribuido a aumentar el recibimiento de la nueva disciplina. El sinaloense de 18 años, Juan Diego García, que actualmente es número uno del ranking mundial en la categoría K44 menos de 75 kilos, es el mejor ejemplo: en 2019, con 16 años, obtuvo el título del Campeonato Mundial y el oro en los Juegos Parapanamericanos, por ello, en 2020 fue reconocido con el Premio Nacional del Deporte en la modalidad Atleta Paralímpico.

“A pesar de que somos una disciplina nueva en México y que somos la primera generación, estamos siendo tratados de una buena manera porque desde el principio dimos resultados para el país y estamos conscientes de que si tienes resultados va a haber apoyo y hasta el momento hemos estado bien”, dijo a El Economista Juan Diego García.

El sinaloense, que nació sin el brazo derecho, se interesó en el taekwondo desde muy pequeño, pero fue hasta los 14 años que pudo convertirse en seleccionado nacional, una vez que comenzó el desarrollo del parataekwondo en el país.

Desde entonces ha recibido el apoyo público para salir a competir y no ha tenido que aportar de su bolsillo, pero si fuera necesario, cuenta con el respaldo de patrocinadores que lo han acogido, como la multinacional, Toyota, Primavera y la marca de equipo de artes marciales, KOS Mooto.

“Ahorita no he tenido la necesidad por tener el apoyo de las organizaciones (públicas), hemos estado bien en ese aspecto, pero cada marca con la que estoy me ha reafirmado que si necesito el apoyo para una competencia, para un campamento, voy a tener el respaldo de cada una de ellas”, mencionó García.

Los otros dos integrantes del equipo de parataekwondo que viajaron a Tokio 2020 son Daniela Martínez (K44 +58kg) y Francisco Pedroza (K44 +75kg).

Martínez, de 26 años, inició en el parataekwondo en 2018 y durante este tiempo se ha colocado como una revelación: fue oro en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, oro en el México Open 2020 y primer lugar en el Clasificatorio Continental de Costa Rica que le dio el boleto a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Pedroza, de 42 años, ha sido cuatro veces mundialista, competencia en la que obtuvo la medalla de bronce en Londres 2017. También se colgó la presea de plata en los Juegos Parapanamericanos de Lima y en marzo de 2020 consiguió el boleto para Tokio en el clasificatorio continental.

Juan Diego García se ha convertido en una garantía de medalla en las competencias que asiste. Para los Juegos Paralímpicos se preparó tratando de reducir los errores, estudiando a los rivales, buscando identificar su pierna fuerte, su movilidad en el área, las discapacidades que poseen y los gestos que le permitan aprovechar para marcar punto. La preparación psicológica se llevó de manera paulatina, manteniendo la motivación a la par del enfoque y la concentración.

“A todas las competencias llego con una mentalidad de ganar y, fuera de ganar, el quedarme satisfecho conmigo mismo, hacer mi trabajo y poner en práctica todo lo que he trabajado durante toda mi preparación, así como fluir en cada competencia. Esa es mi mentalidad, el poner en alto el nombre de México”.

Juan Diego García para taekwondo

• Categoría: -75 kg K44.18 años, sinaloa1ª participación en juegos paralímpicos

Récords:

•Campeón mundial en antalya 2019

• Oro en los juegos parapanamericanos de lima 2019

• Premio nacional del deporte 2020

