En la vida deportiva de México en el 2011, el beisbol y el futbol tenían a dos clubes que se predicaban apoyo, que eran hermanos: los Yaquis de Obregón y Santos Laguna. Los peloteros celebraban en ese año un bicampeonato con sabor a dinastía en la Liga Mexicana del Pacífico y, por sexta ocasión, levantaron el trofeo de la Serie del Caribe, en Puerto Rico.

Eran los primeros pasos del concepto ‘sinergia deportiva’ que hoy, una década después, busca espacio en el futbol de Europa y Estados Unidos para exportar su modelo multi-club.

Alejandro Irarragorri, quien era Vicepresidente Deportivo de Grupo Modelo, se presentó en la ceremonia de reconocimiento en la Residencia de Los Pinos, donde le entregó al entonces presidente Felipe Calderón la franela de los Yaquis con su nombre grabado en la espalda.

El futbol no lo ha sido todo en su trayectoria, aunque se le ubica por estar detrás del negocio desde el 2006, cuando tomó la presidencia del Consejo de Administración de los Guerreros. En el beisbol también presidió a los Venados de Mazatlán, y mucho antes de esa etapa, se involucró en el atletismo, llevando a Mazatlán el Maratón Pacífico, Triatlón Pacífico y en Querétaro, el Maratón Corona.

Irarragorri suma 15 años como empresario del futbol y la meta que persigue es maximizar la sinergia deportiva de Grupo Orlegi en el plano internacional. Inversiones de capital extranjero son bienvenidas y ya negociadas, y el interés por la propiedad de un club europeo se trabaja en tiempo presente.

─ ¿Además de empresario, te definirías como un promotor del deporte?

“Definirme en lo particular no es algo sencillo, cada quien puede tener su percepción de las cosas, soy un comprometido con lo que el deporte puede generar en términos de valor a la comunidad, inspiración, valor social para ganar sirviendo, que es el eje rector de lo que hacemos en términos de empresa (Orlegi Sports) y de deporte. Lo que tenemos en el deporte ha tenido que ver con futbol, pero también con beisbol y de pronto, ha tenido que ver en atletismo, lo que vemos es una oportunidad de generar valor 360 grados. No estamos negados a gestionar y buscar transformar desde otros deportes la vida de las personas”.

En entrevista con El Economista, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi define a Santos Laguna, Atlas y Tampico Madero bajo la lente de unidad de negocio y cuenta si ya lo hemos visto todo en cuanto a la sinergia deportiva que predican en la multipropiedad que ostentan en el futbol mexicano.

Con Santos Laguna tiene un vínculo desde el 2006, y hasta el 2021 han subido al podio de la Liga MX en seis ocasiones. Los Guerreros son el resultado del modelo de negocio grabado en el Grupo: procesos, infraestructura y estructura. Con Atlas, después de dos años de tomar la administración, lograron romper la sequía de 70 años sin título y ahora quieren llevarlo a ser el mejor equipo del continente, mientras que con la Jaiba Brava en cinco años de administración han estado presentes en las últimas dos finales de la Liga de Expansión que abrirá las puertas del ascenso en el 2023.

─ Santos, Atlas y Tampico ¿Cómo defines a cada uno bajo concepto de unidad de negocio?

“Santos es un equipo autosuficiente, consolidado en términos estructurales, funcionales y de infraestructura que debe maximizar su personalidad y esencia.

“Atlas es un equipo relegado en términos de generación de estructura e infraestructura, un proceso de transformación. Es un gigante dormido, estamos convencidos de que puede ser un equipo de los mejores del continente (...) Los éxitos como el que sucedió con el campeonato es una palmada en la espalda pero tienen que estar sustentado en otras cosas, para nosotros es fundamental la construcción de la Academia, que va a posicionar a Atlas en otro nivel en términos de lo que sucede en el día a día y en el futuro.

“Tampico es un equipo que tiene muchas necesidades que necesita una reestructura y transformación profunda que empieza por su ciudad y el compromiso de los actores. Se necesita de la comunidad de negocios de una región, se necesita de una afición, que la Jaiba la tiene y se necesita a través de la inversión plan de crecimiento y en eso estamos trabajando”.

marisol.rojas@eleconomista.mx

