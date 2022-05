Vallarta, Jalisco. Dos ingredientes han sazonado el menú del primer torneo del PGA Tour celebrado en las inmediaciones de Vidanta en Vallarta, Jalisco: el color del público y la complejidad del nivel. Desde el inicio, la presencia de seis golfistas dentro del Top 50 del ranking mundial impulsó una férrea lucha por el liderato de cada jornada, pero lo que más ha sorprendido a algunos es el aliento de los aficionados mexicanos, que acompañan a sus ídolos en cada hoyo sin importar la inclemencia de las altas temperaturas (más de 30 grados centígrados).

“La verdad, perdón por la palabra, pero (el ambiente) está muy chingón. El ambiente mexicano en el último hoyo fue un poquito agridulce porque estaba putteando para doble bogey, pero es increíble jugar enfrente de los aficionados mexicanos, tenemos otro tipo de vibra y eso se siente. Espero que mañana (domingo) todavía se llene más el campo y se sienta la localía”, declaró el golfista Álvaro Ortiz a El Economista, todavía con el entusiasmo de cerrar el hoyo 18 de la jornada del sábado ante el clamor de la gente.

Álvaro ha sido el mejor de los representantes mexicanos hasta la penúltima jornada del México Open at Vidanta. El jalisciense cerró como el golfista nacional mejor ubicado tanto el viernes como el sábado, por lo que comenzará la ronda final del domingo desde el puesto T30 con un global de 6-bajo par 207. Su hermano Carlos empezará como T58 con 3-bajo par 210, mientras que el otro exponente azteca todavía con posibilidades de campeonato, Abraham Ancer, arrancará desde el T35 con 5-bajo par 208.

Para Álvaro Ortiz, el efervescente acompañamiento del público ha sido uno de sus principales motores, sobre todo porque él es nativo del estado de Jalisco y dice conocer a la perfección las instalaciones de Grupo Vidanta en Vallarta.

“Estoy muy contento y orgulloso de que estén haciendo un (torneo) PGA Tour aquí, a un lado de mi casa, de Guadalajara. Llevo viniendo aquí a Vidanta desde que tengo tres o cinco años de edad (ahora tiene 26) y el poder jugar en este campo es increíble, es una experiencia que en mis sueños ni me imaginaba y la verdad el trabajo que han hecho con el campo y la organización ha sido impecable, de 10”.

En el México Open 2022, Álvaro está jugando apenas su octavo torneo de PGA Tour. Después de un rendimiento constante en ascenso, se sintió incompleto en la jornada del sábado por haber cerrado con un triple bogey en el hoyo final (18), aunque la afición no paró de acompañarlo con aplausos. Está consciente de que esto es parte de su parte y no baja la guardia para la batalla final.

“Creo que es solo un recordatorio de que así es el golf, es de locos, psicópatas, y yo soy uno de ellos cuando estoy jugando allá afuera. Es una locura lo que pasa a veces, pues jugar 15 hoyos perfectos y los siguientes muy mal, entonces derrumba todo lo que acabas de hacer, pero es un buen baño de humildad, así pasa, pero a salir con la cabeza en alto mañana y a dar lo mejor que pueda”.

El golfista de 26 años se mostró satisfecho con el rendimiento que están teniendo hasta ahora los mexicanos, pues de los 10 que entraron al field, tres lograron superar el corte; aunque están lejos del colombiano Sebastián Muñoz, quien es el latinoamericano mejor colocado hasta el momento (en el T24), no descarta una sorpresa en el último día del México Open at Vidanta.

—¿Cómo evalúas el desempeño de la delegación mexicana a un día del cierre del torneo?

—“Estoy muy contento de que estemos tres mexicanos después del corte, dentro del fin de semana. Espero que Abraham (Ancer) y mi hermano (Carlos Ortiz) cierren muy bien, espero que los tres hagamos muy bien papel mañana, incluso un Top 10 o un Top 5, vamos a ver cómo se dan las condiciones, pero esperemos que a lo mejor hasta alguien haga una muy buena (jornada) y se pueda llevar el trofeo”, respondió Álvaro Ortiz a este diario.

Sin embargo, la lucha por ese título estará reñida con un referente que ha logrado conquistar a la afición mexicana pese a haber nacido al otro lado del Océano Atlántico: el español Jon Rahm, quien ha cerrado las jornadas del viernes y del sábado en la punta del leaderboard, sumando un score total de 15-bajo par 198, cifra con la que aventaja por dos golpes a los norteamericanos Kurt Kitayama (66) y Cameron Champ (67).

“Me siento como uno de los locales acá en México. Los aficionados han sido increíbles conmigo esta semana y me siento muy honrado. He jugado muy bien de tee a green toda la semana y eso me tiene muy contento. Me di muchas oportunidades a lo largo del día (el sábado), pero destaco el putt del hoyo 8. Me he sentido muy cómodo toda la semana y espero que mañana (en la final del domingo) pueda terminar con el trabajo”, detalló Jon Rahm.

El ibérico es uno de los consentidos por los niños, que constantemente piden a sus padres que los lleven a la zona del campo “donde esté jugando Rahm”. De mantener la potencia de su nivel en la jornada dominical, el español logrará su séptima victoria dentro del PGA Tour, la primera desde hace casi un año, cuando ganó el US Open en junio de 2021.

kg