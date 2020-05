El regreso de las actividades deportivas al aire libre en México tuvo su primera campanada por el gobierno federal y se agenda el 1 de junio, es decir, dentro de la última fase del plan de “la nueva normalidad”.

Tanto la Liga MX como los institutos del deporte de cada entidad federativa están supeditados a un semáforo de cuatro tiempos (rojo,naranja, amarillo y verde) que les marcará las fechas de reinicio con planes sanitarios aprobados y en marcha.

La Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Baja California (donde hay franquicias de la Liga MX) están dentro del color rojo o zonas más afectadas, por lo que sólo podrán operar las actividades consideradas “esenciales”. El verde es el color que permitirá actividades en espacios públicos, lugar donde siete Estados tienen equipos de primera división (Chivas, Atlas, Tigres, Monterrey, Santos, FC Juárez, León, Gallos, Atlético de San Luis). Sin embargo, las autoridades regionales tienen libertad de no ejecutar el plan.

En la Ciudad de México, el Indeporte, por ejemplo, se ha mantenido con actividades deportivas que comparten en redes sociales. Los eventos deportivos que no pudieron ser realizados desde que inició la cuarentena buscarán un reacomodo, bajo las recomendaciones que indique la Secretaría de Salud.

“Sobre los eventos, buscamos alternativas, calendarización. Esperamos a que la Secretaría de Salud nos de el visto bueno, para hablar de fechas. El comportamiento de la pandemia es la que decide”, menciona a El Economista, Rodrigo Dosal Ulloa, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

En la Ciudad de México hay tres ejes principales en el deporte que ha marcado la actual administración de Claudia Sheinbaum: el deporte comunitario, el apoyo a deportistas de alto rendimiento (a través de programas como Estímulos Económicos) y los grandes eventos internacionales como el Gran Premio de la Ciudad de México, la NFL y el Maratón.

Juan Manuel Rotter, director de Corporate Games México analiza que el momento que resta antes de la activación del deporte debe servir para “hacer trabajos colaborativos, de planeación, de reestructuración de procesos y pensar en el futuro, porque se presentan nuevos retos en el deporte de cómo promoverlo, practicarlo al aire libre, mientras no tengamos una certeza de que nadie se va a contagiar”.

Planes sanitarios de reactivación del futbol profesional, tales como el de la Bundesliga, la Premier League indican juegos a puerta cerrada y con pruebas constantes de Covid-19 a jugadores y miembros de los clubes. La agencia AP informa que el gobierno de la Ciudad de México evalúa una propuesta que permitiría que desde el 15 de junio se disputen partidos del Clausura 2020 en estadios sin público.

En 15 estados del país que fueron señalados por el gobierno federal como “nulos contagios de coronavirus” se reparten la mitad de los clubes de la Liga MX. (Chivas, Atlas, Tigres, Monterrey, León, Santos, Juárez, Querétaro y Atlético de San Luis). Sin embargo regresar a “la nueva normalidad’’ dependerá también de la decisión de todas las entidades federativas.

“Esta contingencia es extensa y compleja, más que en el 2009 con la influenza, esa experiencia no se volvió a contemplar como una posibilidad para tener acciones. A todos nos tomó por sorpresa, a la iniciativa privada y sector público. Fue más corto el tiempo y la cantidad de eventos cancelados no fue tan grande como lo es ahora. Ahora es más complejo porque no hay certeza de que ya exista el medicamento o la vacuna. Nos pone en un escenario complicado para los organizadores y patrocinadores. Estamos llevando casi tres meses de inactividad y no todos los eventos tendrán cabida para este año”, finalizó Rotter.

