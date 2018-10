Europa confirmó su dominio en la Ryder Cup de golf, logrando su duodécimo título (con su formato actual, desde 1979), tras vencer a Estados Unidos en Saint-Quentin-en-Yvelines, cerca de París.

Desde que Europa pasó a ocupar el puesto de Gran Bretaña e Irlanda en esta competición bianual en 1979, sólo ha permitido ganar ocho a Estados Unidos, que no se impone como visitante desde 1993, hace 27 años, cuando venció en Inglaterra.

El italiano Francesco Molinari fue el héroe europeo, logrando una victoria sobre el veterano Phil Mickelson, por cuatro hoyos arriba y dos por jugar, que ponía el marcador favorable a su equipo 14.5 frente a 9.5, insalvable para Estados Unidos.

“Esto significa más que ganar un torneo mayor. Cerramos una semana increíble ante uno de los mejores equipos estadounidenses y nosotros estuvimos decididos a triunfar”, indicó el italiano.

Molinari, de esta forma, logró ganar sus cinco partidos en la Ryder Cup, convirtiéndose en el primer europeo en conseguirlo.

Hasta ahora sólo lo habían logrado tres estadounidenses, Arnold Palmer y Gardner Dickinson (ambos en 1969) y Larry Nelson (1979).

Los dos golfistas españoles, Jon Rahm y Sergio García, también pusieron su granito da arena venciendo en sus dos partidos individuales.

Récord de puntos para Sergio García

Sergio García derrotó a Rickie Fowler (dos hoyos arriba y uno por jugar), lo que le sirvió para batir el récord de puntos de la historia de la competición, con 25.5, tras nueve torneos disputados y seis títulos.

Jon Rahm, por su parte, debutante en el torneo, se tomó la revancha de sus dos derrotas en dobles en esta Ryder Cup, venciendo al mítico Tiger Woods, por dos hoyos arriba y uno por jugarse.

“Es mi mejor sueño hecho realidad. Desde que me enteré con quién iba a jugar, hablé con todos los que habían jugado contra él. Mentalmente, he salido muy fuerte. Había mucho estrés, mucha presión. Sabía que el resto de compañeros no iba ganando. Pero me he mantenido en el presente, paso a paso sin enfadarme”, dijo Rahm.

Sergio García superó los 24.5 puntos del inglés Nick Faldo y se quedó a un partido de la marca de partidos ganados de este mismo golfista.

El español llegó a los 22 partidos ganados, empatando al estadounidense Arnold Palmer y quedó a uno de Faldo, que tiene 23.

“No suelo llorar, pero esta vez no pude evitarlo. ¡Qué semana! Me alegra mucho el récord, pero al final siempre he dicho que esto es un equipo y estoy feliz de ayudar. Ese récord es un bonus. Es algo que nunca pensé que tuviera la posibilidad de batir”, señaló.

A su vez, Tiger Woods, quien el domingo pasado se encontraba feliz por su triunfo en el Tour Championship, dijo sentirse decepcionado y culpable de la derrota porque esas cuatro derrotas fueron victorias para los europeos.