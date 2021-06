El club Bravos de Ciudad Juárez designó el jueves como su director técnico al experimentado brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti, quien dirigirá, de manera ininterrumpida, a su sexto equipo en México desde 1991.

Ferretti, de 67 años, ocupará el lugar que deja Alfonso Sosa, quien estuvo al frente del equipo en los últimos seis partidos del torneo Guard1anes Clausura.

No me queda más que agradecer esta oportunidad que me brindan, lo que me gusta es trabajar, trabajar y trabajar. El proyecto que me presentaron me da mucha confianza y una gran ilusión de venir, llevo trabajando 55 años sin parar y no creo tener la capacidad de pasarme más de tres días sabáticos", dijo Ferretti tras su presentación.