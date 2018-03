Convenio deportivo fue el eufemismo que utilizó Matías Almeyda, con el fin de explicar que Coras de Tepic se convertía en el laboratorio de pruebas de Chivas para sus jóvenes canteranos que fueron desplazados por la inversión de 40 millones de dólares en refuerzos en los últimos dos años.

De las Chivas, que llegó a utilizar hace un par de torneos alineaciones con 80% de los jugadores de sus fuerzas básicas, ahora sólo seis jugadores surgidos de su academia conforman el plantel para el torneo Clausura 2017.

Aunado al cambio de política deportiva de Guadalajara, su rival histórico, América, cedió a su principal canterano a la selección Sub-20 para participar en el premundial de la categoría, por lo que Edson Álvarez no estará disponible para el duelo entre ambos equipos del próximo sábado.

Será el clásico con menos canteranos en las últimas 11 ediciones. Ya sea por ausencias, bajas de juego o porque llegaron nuevos jugadores, la tendencia y participación de las seis jornadas previas indican que sólo tres futbolistas surgidos de fuerzas básicas tendrán participación en el encuentro entre Chivas y América.

Al América actual le está faltando identidad, porque eso se gana cuando tienes 50 o 60% de jugadores hechos en las Fuerzas Básicas , fue el diagnóstico que sugirió Luis Roberto Alves Zague hace un torneo. La realidad en el cuadro azulcrema no ha cambiado y con Ricardo La Volpe sólo tres canteranos han sumado minutos en lo que va del torneo.

La tendencia en las últimas 11 ediciones del clásico del futbol mexicano indica que eran nueve jugadores de fuerzas básicas los que participan en el partido. El rango más alto fue durante el Apertura 2013, cuando 11 jugadores de Chivas y uno de América jugaron en el encuentro donde se impusieron 2-0 las Águilas.

En los últimos tres juegos entre ambos equipos, dos de ellos de Liguilla, fueron siete los jugadores de fuerzas básicas, una tendencia a la baja que llegará a su punto más crítico el próximo sábado, cuando Jesús Sánchez, Eduardo López y Ángel Saldívar sean los únicos que saben de la rivalidad desde categorías inferiores.

En 11 ediciones de clásicos, Chivas lleva ventaja en cuanto a apostar por jugadores de su academia, una relación de casi tres jugadores de Chivas por uno de América. Mientras que Guadalajara ha confiado en 25 futbolistas de sus fuerzas básicas para afrontar el partido ante América, sus rivales con nueve jugadores.

Pocos espacios obligan? a buscar minutos

Carlos Villanueva tuvo que salir de Guadalajara después de siete años defendiendo los colores del rebaño sagrado. El defensor llegó a los 15 años para adoptar la filosofía rojiblanca, pero para el Clausura 2017 llegó a Coras de Tepic.

Me siento tranquilo, sé que es una buena oportunidad para tener participación, seguirme mostrando, y espero seguir ayudando al equipo a conseguir el objetivo que es ascender. Veremos si se puede regresar a Chivas. Ojalá que sí , admitió el zaguero originario de Uruapan, Michoacán.

Al igual que Carlos, ocho jugadores más que pertenecen a Chivas llegaron a préstamo al equipo de Tepic, algunos con más de un torneo en algo que se ha convertido en una etapa de desarrollo, como son los casos de Giovani Hernández y Wiliam Guzmán, quienes ya suman un par de torneos en Coras o tienen varias cesiones.

No me tiene muy preocupado, me siento tranquilo porque sé que desde Chivas nos dan seguimiento, están al tanto de nosotros y sólo estoy mentalizado en hacer lo mío y pronto llegarán oportunidades , expresó Carlos Villanueva, uno de los canteranos que tuvieron que salir de Chivas ante la llegada de refuerzos.

En América es más dramático, para este torneo además de Edson Álvarez, Gil Burón y Carlos Rosel son los únicos canteranos que han tenido participación.

Además de Álvarez, sólo Raúl Jiménez pudo hacerse del puesto titular en América, y sin el defensa convocado por la Selección Mexicana Sub-20, Águilas no tendrá representante de su academia en el clásico del futbol mexicano.

Sabemos que la continuidad del DT está en duda

Oribe Peralta, el capitán del América, compareció resguardado de Paolo Goltz y José Daniel Guerrero. Fue el último en tomar la palabra y cuando eso sucedió, ya había arqueado las cejas y mirado a la nada.

Me siento bien. Un poco a disgusto por las oportunidades que he fallado , dijo el delantero de Águilas, expresión que confirmó la ambigüedad que viven él y el equipo.

Después de que se escucharon frases como somos un equipo de experiencia que sabe manejar la presión , en voz de Chepe Guerrero, o reflexiones como que se haga un mundo de una derrota quiere decir que venimos haciendo las cosas bien , que manifestó Paolo Goltz, fue el delantero Oribe, quien reconoció el mal momento por el que pasan en Coapa.

Es el momento más complicado que me ha tocado vivir acá , reconoció.

La cifras marcan el rigor de las palabras del capitán azulcrema, ya que por primera ocasión, en los últimos seis torneos cortos, América registra su rendimiento más bajo tras el primer tercio del torneo. Para el Clausura 2017, la efectividad de Águilas apenas llega a 38.8% y ya perdió tres encuentros.

Entre el Apertura 2014, cuando llegó Oribe al equipo, y el Apertura 2016, América siempre superó 60% de productividad, y nunca perdió más de dos partidos en las primeras seis jornadas del torneo.

Para nosotros no es una presión extra, sino una oportunidad de salir adelante, sabemos que la continuidad del técnico está en duda por la situación del equipo, pero trataremos de respaldarlo en la cancha , agregó.

Peralta reconoció que vive un momento de presión por portar el gafete de capitán, aunque destacó el apoyo de sus compañeros para salir adelante en el momento de crisis.

