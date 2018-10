La undécima novillada de la temporada Chica en la Plaza de Toros México, misma en la que los alternantes buscarán integrar el cartel de triunfadores al siguiente, se llevará a cabo con tres jóvenes que cubren el segundo tercio, Francisco Martínez, Juan Pedro Llaguno y Ricardo de Santiago lidiarán ejemplares de Monte Caldera.

El guanajuatense Francisco Martínez, primera espada en el cartel, lamentó su falta de entrenamiento debido a la reciente cornada que sufrió en Guadalajara el 30 de septiembre pasado. “La cornada fue fuerte pero no grave, no estoy entrenando como quisiera pero la gente no entenderá eso y me van a exigir lo mismo. Acepte torear así y voy recuperando poco a poco la fuerza que necesito en la pierna, si en mi última actuación les quedé a deber, ahora vamos afrontarlo con todo, con raza, entrega y como debe de ser”, aseguró.

Por su parte el queretano Juan Pedro Llaguno, segundo en el orden de lidia, dijo estar contento y responsabilizado ante el compromiso, manifestó su deseo de conseguir un lugar en el festejo de triunfadores y para ello entrena de manera constante: “Estamos dándole fuerte, ayer terminé de tentar y me fui al frontón. Es un cartel con mucho pique y creo que somos tres toreros que daremos mucho de qué hablar, yo sigo a la espera de ver que pasa este año y el siguiente par la alternativa pues ahí vamos, sin prisa, pero sin pausas”, afirmó.

En cuanto al benjamín en la combinación el potosino, Ricardo de Santiago, se dijo feliz de que su triunfo en la Monumental de Monterrey y la buena tarde que dio en Guadalajara lo pusieran en este cartel, por lo que regresa con ilusión y deseos de conseguir cosas aún más importantes en el inmueble de la colonia Nochebuena.

“Ya he rozado las mieles del triunfo pero todavía me falta mucho por conseguir. Mis alternantes arrean con fuerza, no se dejan ganar las palmas y banderilleamos, entonces creo que será una tarde alegre y muy completa”, finalizó.

El sábado inicia el canje del Derecho de Apartado

El sábado inicia el canje y renovación del Derecho de Apartado para la Temporada Grande 2018-2019 y hasta el 27 de octubre, los días y horarios serán de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 y los costos podrán consultarse en la página web de la empresa.

Inauguran Pachuca 2018 con gran cartel

Las empresas República Toro y Feria Toro unieron esfuerzos para llevar a cabo la Feria San Francisco 2018 en su parte taurina que se inaugura este sábado con un cartel conformado por el rejoneador Santiago Zendejas y los toreros a pie: Joselito Adame, Octavio García El Payo y Sergio Flores, quienes habrán de lidiar toros de El Junco, José Barba y uno por designar para rejones, a las 4:30 de la tarde.

Muy aplaudida fue la propuesta que hizo Tauromaquia Mexicana, capítulo Hidalgo, a través de su representante, el Matador Luis Gallardo y que fue adoptada por los organizadores, para crear un espacio exclusivo para niños, con la temática de explicarles de qué se trata la lidia, que sea ágil, didáctica y digerible para ellos y con la idea de que conozcan más de este arte.

El matador Sergio Flores charló con El Economista al respecto y dijo: “Siempre he sido Pro-niños en los toros, creo que es importante el esfuerzo que hacemos todos para dar difusión a este bello arte y tanto ganaderos como empresarios, toreros y medios de comunicación, podemos unir esfuerzos para dar al aficionado el buen espectáculo que merece y con ello engrandecer esta riqueza cultural”, aseguró.

abr