Mónica Desirée Monsiváis siempre es protagonista, desde niña, es lo que mejor hace y le encanta. Desde que jugaba con amigos en las retas, le subía el ego cuando todos la querían en su equipo. Muchos años después sigue llamando la atención, esta vez en la Liga MX femenil como líder de goleo.

Se le nota en el hablar, pues es necesario que el entrevistador interrumpa cada que Monsiváis responde para pasar a otra pregunta, de lo contrario la futbolista se seguiría de largo.

Fiel al protagonismo que le gusta atraer, no pudo elegir otra posición que la de delantera y lo único que ha hecho desde que se creó la liga femenil es ocupar las primeras plazas en la tabla de goleo. En el Apertura 2019, se ubica como goleadora del certamen junto a Viridiana Salazar de Pachuca con 17 tantos, con cuatro goles de ventaja sobre Daniela Espinosa del América, equipos que llegaron a la semifinal del torneo.

En el Clausura de 2019 se quedó a un tanto de igualar la mejor marca de siete goles. En el Apertura 2018 también levantó el título al finalizar el torneo con 13 goles. El Clausura 2018 y Apertura 2017 fue cuando más se distanció del primer lugar, Ximena Cuevas con 15 goles en ambos torneos, mientras que Desirée anotó 10.

La tabla de goleo no es suficiente, ni el futbol, ni “romperla”. Desirée se encuentra en El Salón de la Fama de Durango por su desempeño como atleta, luego de que a sus 10 años logró representar a México en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en la categoría infantil.

“Ahí fue cuando me di cuenta que podía llegar muy lejos haciendo lo que me gusta, entrenando y fue como me di cuenta que podía dejar huella haciendo lo que me encantaba”, declaró en entrevista a Multimedios Laguna.

Desirée también es una de las contadas futbolistas mexicanas que han militado en el extranjero, primero en Canadá y luego a Europa, sin embargo, en su momento fue la única en Kazajistán y logró el campeonato local además de participar en la Women’s UEFA Champions League y según datos de reporte índigo, en 17 partidos disputados marcó 24 tantos.

La creación de la liga femenil en México se convirtió en un sueño hecho realidad para diversas futbolistas de nuestro país y para Monsiváis no fue la excepción, sin embargo, el equipo de La Laguna, región de la que es originaria, terminó por decepcionarla al no conocer su currículum deportivo.

Me dolía un poquito el hecho de que ahí no me conocían, a pesar de haber hecho yo ruido, bueno pues yo tampoco los conozco, ahí voy a otro equipo donde sí realmente me valoren y el amor nació inmediatamente con este club (Rayadas)", dijo.

Se convirtió en pionera de la Liga MX Femenil como justa recompensa a su esfuerzo y no piensa parar.

“Si ya rompimos récords de audiencia, me encanta pensar que puedo llegar en un futuro a una dirección técnica, no me asusta tener esa aspiración porque si estoy preparada puedo llevarlo de la mejor manera”.

kgb