Si bien el periodo de encierro por la pandemia ha permitido la realización de distintas charlas, foros o conferencias en torno a una gran cantidad de temas en materia deportiva, muy pocos han incluido a las comunidades con discapacidad auditiva pues carecen de intérpretes.

Durante los últimos tres meses el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) ha ofrecido cursos y charlas a entrenadores, atletas y público en general, sin embargo en su mayoría no están enfocados en personas sordas. Por su parte la Federación Mexicana de Deportes para Sordos, que se conforma de 16 asociaciones y cuenta el futbol varonil, voleibol y atletismo como deportes principales, se ha mantenido al margen de las redes sociales pues indicaron que no cuentan con los recursos para manejar formalmente su estructura digital,de acuerdo a la consulta realizada a la Federación por este diario.

En charla con El Economista, Laura Ortega, entrenadora de la selección nacional de basquetbol para sordos y Erika Aviles, entrenadora de futbol para sordos de la Ciudad de México, se han valido de los recursos que tienen al alcance para continuar trabajando. Desde hace ocho semanas sustituyen la cancha y el campo con la plataforma zoom, donde además del entrenamiento físico comparten charlas con especialistas en nutrición y psicología, quienes las apoyan de manera gratuita.

“Laura es psicóloga y desde ahí surgió esa idea de darles pláticas sobre temas relacionados al deporte de otras materias, ambas tenemos amigos o compañeros que tienen otras carreras y les hemos pedido el apoyo para dar estas pláticas, no hay pago, es quien quiera y le interese, afortunadamente muchas personas oyentes están interesadas en participar y ayudar”, dijo Aviles.

Mariel Bolaños, jugadora de futbol, indicó que no ha encontrado otro curso deportivo además del de las entrenadoras, que se muestre incluyente con las personas sordas y agregó a través de la intérprete Elizabeth González: “Se siente muy diferente el entrenamiento en campo que en casa, estar afuera, correr, salir al aire. Les ha ayudado el entrenamiento para no estar aburrida, estresada y distraerse”.

Los entrenamientos que en un principio eran para los futbolistas y basquetbolistas se fueron compartiendo con conocidos, Salvador Acero, es un taekwondoín que solía entrenar con deportistas convencionales donde se le dificultaba la comunicación, durante este periodo se integró al entrenamiento con los sordos y comparte su gusto por las clases en línea donde además está aprendiendo temas de relacionados a la nutrición y psicología, y comparte con otros personajes historias de vida.

“La psicología ayuda mucho por lo difícil que está pasando por la pandemia, me ha ayudado a tener paciencia, en el manejo de las emociones, para quien siente depresión, hay muchas cosas que pueden pasar en la casa con amigos o familia, que están enojados o contentos. Hay que ser positivos, me ha dado la oportunidad para ser feliz”, expresó.

La Selección Nacional de Futbol para Sordos consiguió en 2019 el tercer lugar en la Eliminatoria Región América de Futbol de Sordos en Temuco, Chile; al mismo tiempo lograron el pase a la Copa Mundial de Futbol de Sordos 2020 y a los Juegos Sordolímpicos 2021, mientras que los seleccionados de baloncesto preparaban su participación para el torneo Panamericano de Canadá y obtener así su pase a Juegos Sordolímpicos. De momento todas las competencias se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso.

“La comunicación no es difícil, todo es visual y Laura y Erika mueven el cuerpo entonces lo hacen copiando”, compartió Alejandro Cervantes, jugador de baloncesto.

“Necesitaba seguir entrenando, cuando encontré a Laura estaba contento para entrenar en las instalaciones estaba ilusionado preparándome para Canadá y ahora con la epidemia, seguí adelante, si no hubiera habido las clases por videollamada ya hubiera estado gordo o amargado, enojado sin hacer nada”.

En una federación que opera con recursos limitados y que no cuenta con patrocinadores, las dificultades que atraviesan las entrenadoras en la búsqueda de atletas, sobre todo para conformar selecciones femeninas, no son menores.

“En basquet ha habido muchas bajas y detectamos que es porque no hay competencia, es una población que al igual que cualquier otro deportista a veces nos cuesta encontrar la motivación, entonces como no hay una competencia nos ponemos a pensar ¿para qué entreno si no voy a competir?”, finalizó Ortega.

16 asociaciones afiliadas a la Federación Mexicana de Deportes para Sordos

Deportes:

• Atletismo

• Futbol

• Basquetbol

• Voleibol de playa

• Voleibol de sala

• Natación

• Judo

Sordolimpiadas Samsun 2017:

• 8 atletas

• 5 disciplinas (atletismo, judo, karate, taekwondo y voleibol de playa)

•1 medalla de oro en judo

Equipos clasificados a los próximos sordolímpicos:

• Selección de futbol varonil

• Selección de voleibol de sala femenil

[email protected]