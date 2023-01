Cowboys acaban con los Buccaneers y con Tom Brady

La marca perfecta que indicaba un dominio de Tampa Bay sobre Dallas, no existe más. Tom Brady el quarterback de los siete anillos de Super Bowl salió del emparrillado del Estadio Raymond James, cabizbajo, dejando a sus fans y al mundo que sigue a la NFL con dudas sobre su futuro. Su contrato termina esta temporada y el Goat no ha mencionado sobre sus planes, pero no le faltará equipo que haga alguna oferta.

Los Cowboys rompieron con más de 30 años de no ganar como visitante en un duelo de postemporada y lo hizo con una paliza a los Bucs, dejando la pizarra: 31-14 (Tampa Bay colgó dos ceros en el primer y segundo cuarto). La última vez que Dallas obtuvo una victoria como visitante fue en el Campeonato NFC 1992 en San Francisco, aquella vez rompieron una racha de ocho derrotas.

Y, cómo son las cosas, en el siguiente partido, los Cowboys enfrentarán en la Ronda Divisional a la mejor defensiva de la campaña: los 49ers.

“Este grupo hizo todo para mantenerse enfocado. Tenemos un gran equipo, creo en mí y esperamos otra victoria el próximo fin”, dijo el mariscal de los Vaqueros, Dak Prescott a ESPN.

El QB terminó con una excelente línea de estadísticas. Acertó 25 de 33 para 305 yardas y cuatro touchdowns. También corrió para anotar y agregó 24 yardas por tierra.

deportes@eleconomista.mx