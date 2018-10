Ricardo Ferretti se acercó a la valla que delimita la cancha donde entrena la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento y dijo a los medios de comunicación: “Hoy se pueden quedar todo el tiempo, al fin y al cabo no hay nada interesante”.

Aunque en un principio la indicación a los medios fue presenciar sólo los primeros 15 minutos de la práctica.

Tuca permaneció sentado, conversando con Gerardo Torrado, el director deportivo de la Selección, por casi 30 minutos, mientras los jugadores realizaban ejercicios de tenis-balón.

Después comenzó con instrucciones de definición frente a la portería, de disparos a gol y centros.

Quizá, como dijo Ricardo Ferretti, el primer entrenamiento para los partidos amistosos ante Costa Rica y Chile no tenga nada interesante.

Tuca sólo es un entrenador interino, no seguirá en el cargo; la Federación Mexicana de Futbol todavía no encuentra al técnico para hacerse cargo del proceso mundialista para Qatar 2022, y muchos de los jugadores saben que sus llamados no significan que podrán seguir cuando se designe un nuevo entrenador.

Entre los 17 jugadores que entrenaron en el Centro de Alto Rendimiento destacaba Raúl Gudiño, y no sólo era por su 1.96 metros de estatura, también por su disposición, determinación y seriedad durante su primer entrenamiento con la Selección Mexicana.

“Una convocatoria se va formando día tras día, con cada entrenamiento, cada partido y nos toca estar aquí y lo vamos a hacer de igual forma”, expresó el portero de Guadalajara, con el entusiasmo de quien llega por primera vez a la Selección mayor.

Gudiño conoce la rutina de ser seleccionado nacional, acumuló más de 30 partidos oficiales en categorías juveniles con la playera de México, entre premundiales y mundiales Sub-17, Sub-20. También como parte de los torneos amistosos, partidos de preparación, giras y concentraciones, que pueden llegar a acumular hasta 40 partidos por temporada.

“Todos los torneos internacionales, tanto en Selección como en nuestros clubes, nos han ayudado a tener ese roce y saber el nivel que se tiene en mundiales, en ese tipo de competencias y creo que nos va ayudando, nos va forjando tanto en carácter, en lo futbolístico, como en lo personal, todo eso es para sumar”, agregó Gudiño.

Además del portero de Chivas, Josecarlos Van Rankin también recibió su primera convocatoria a la Selección mayor de México. El contexto del jugador indica que después de pasar seis años y más de 150 partidos con Pumas nunca fue considerado por los entrenadores de la Selección; pero desde que llegó a Chivas, con un repunte en su carrera, Ricardo Ferretti lo consideró para los juegos amistosos.

“Estoy contento porque soy de los jugadores que piensan que el trabajo diario es lo que te mantiene aquí, aunque no solamente es esta temporada, son muchos años de trabajo y esfuerzo, siempre manteniéndome externo de las críticas, concentrándome más en lo que tenía que mejorar y en mi trabajo”, señaló el defensa de Guadalajara.

Gudiño y Van Rankin disfrutan de sus primeros días como seleccionados en la categoría mayor.

En ambos casos los respalda un proceso en selecciones menores, pero no siempre eso garantiza que llegaran a la última instancia de la Selección Mexicana.

Incluso, en un contexto en el que no hay certeza a nivel deportivo, no hay entrenador definido, los jugadores de las ligas europeas rechazaron hacer el viaje, pero el arquero del Guadalajra sabe que se “tiene que poner a las órdenes del entrenador que esté”.