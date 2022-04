De cara a la nueva temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y con la mira puesta en su anhelado campeonato número 17, la organización de los Diablos Rojos del México no requirió leer tantos currículums para el puesto de manager, el perfil que buscaban tenía sólo un candidato en mente: Juan Gabriel Castro.

“Lo buscábamos a él en toda la extensión de la palabra: liderazgo, una persona con valores, una persona ganadora y sobre todo alguien que fuera un proyecto a largo plazo. Queremos que está organización de los Diablos Rojos del México sea una versión de un equipo ganador y campeonísimo y creo que de la mano de Juan lo vamos a lograr”, dijo en entrevista con El Economista Jorge del Valle, Gerente Deportivo de la novena escarlata.

Originario de Los Mochis, Sinaloa, Castro jugó 17 años en las Grandes Ligas, una marca histórica para un mexicano. En su prolífica carrera sirvió a Los Ángeles Dodgers, Cincinnati Reds, Minnesota Twins, Baltimore Orioles y Philadelphia Phillies; como seleccionado nacional, participó en el Clásico Mundial de 2006.

Tras su retiro en 2011 llevó su carrera a los banquillos, asistiendo a los Dodgers y posteriormente como infield coach de los Phillies; a la vez, en México tomó las riendas de diversas organizaciones de la LMB y de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), como los Yaquis de Ciudad Obregón, Toros de Tijuana, Águilas de Mexicali y más recientemente a Naranjeros de Hermosillo. Sin embargo, uno de sus más importantes logros fue guiar a la Selección Nacional a obtener la clasificación olímpica en el torneo WBSC Premier12 del 2019.

—¿Es costoso incorporar un perfil como el de Juan Castro?

—“Más allá de ser caro o barato es una inversión y creo que Juan lo vale. Es una persona que cuenta con la experiencia del mejor beisbol del mundo y al final tiene un mejor conocimiento y está más cercano a los nuevos trabajos que se están haciendo”, dijo Del Valle.

Si bien tiene una experiencia de más de 20 años en las Grandes Ligas como jugador y entrenador, Juan Castro no reconoce esto como su mejor cualidad, sino que se define como un entrenador abierto a la comunicación y a quien le gusta divertirse a través de este deporte. Con esto en mente, en su staff de coacheo busca las mismas características, que sepan escuchar y comunicarse con los beisbolistas, además de que tengan un espíritu de servir a las nuevas generaciones.

“A nosotros ya nos pagaron por jugar, entonces hay que seguirnos preparando para ayudar al jugador que tenemos. Eso no quiere decir que porque ya soy coach ya no voy a estudiar el beisbol o ya no nos importa, sino que queremos mejorar como personas y como cuerpo técnico para dárselo a los muchachos”, mencionó Juan Castro a este diario.

Si algo le heredaron las Grandes Ligas al manager de 49 años, es un constante estudio del beisbol, que también busca implantar en los jugadores.

“Siempre he estado pendiente de que se preparen los muchachos, que estudien el beisbol. Mientras más preparado estás no quiere decir que vas a estar ganando todo el tiempo, pero te das tú mismo la oportunidad de hacer las cosas mejor. (...) En conjunto con el cuerpo técnico vamos a ser estudiosos del beisbol, vamos a pasarles eso a los muchachos y vamos a tratar de que aprendan a hacer eso de una manera personal”, dijo el entrenador.

Castro considera que el beisbol es un deporte en el que predomina el intelecto, pues se debe estudiar al rival y autoevaluarse a sí mismos: cómo lanzan los pitchers, analizar a los bateadores, a los infielders, las estrategias de los otros entrenadores, de qué manera piensan que van a atacar, e incluso realizar ajustes a los planes durante el juego.

“Admiro que cada una de las decisiones que toma las hace con base en el trabajo especializado del área de analizar poco a poco este deporte. Él viene de un beisbol americano donde esto (la sabermetría) es el pan de cada día, sabe perfectamente cómo trabajar en este aspecto y lo único que estamos haciendo desde la gerencia es acercarle todas las herramientas para que él pueda tener todo el éxito”, explicó Jorge del Valle.

Al interior del equipo, Castro cuenta con un área de sabermetría y de análisis de video, además de que este año la liga adoptará el sistema TrackMan de datos estadísticos avanzados de beisbol y tecnología de rastreo.

“Él nos pidió siempre contar con toda la información y herramientas para tomar siempre las mejores decisiones. Yo creo que seguramente eso le va a permitir que nos acerquemos más a ganar. Definitivamente dependeremos del beisbol en el campo, pero le daremos, desde la oficina, todas las herramientas necesarias”.

Otro de los aspectos que Juan Castro aspira lograr en el equipo es implantar una mentalidad ganadora “quiero que siempre tengan en su mente esa confianza de que saben que pueden ganar, no importa quién sea el contrario, no importa que haya momentos difíciles o que hayamos perdido unos cuántos juegos seguidos”.

Para el entrenador también es importante que el equipo se mantenga positivo, pues al beisbol también se le describe en inglés como un “game of failure” (deporte de fracasos), porque en 10 turnos en el plato, si se fallan siete el jugador es una estrella con un promedio de .300, “pero aún así, tu mente no alcanza a comprender cómo es posible haber fallado siete veces de 10”.

“Es un deporte muy difícil en ese aspecto, por eso tenemos que tratar de que cuando lo negativo se empieza a formar en nuestra mente, cambiarlo lo más pronto posible”.

El manager confesó que los libros y podcast de motivación le han ayudado en su trabajo, una de sus lecturas preferidas es “Las mañanas milagrosas”, de Hal Elrod, que le enseñó a organizar sus días para una mayor productividad; mientras que es asiduo a los podcast de Jim Rohn y Daniel Habif.

Juan Gabriel Castro

Ciudad de origen: Los Mochis, Sinaloa

Edad: 49 años

17 Temporadas en Grandes Ligas como jugador

Debut en MLB: 1995, L.A. Dodgers

Estadísticas en MLB

Juegos: 1,103

Turnos al bat: 2,627

Carreras: 253

Hits conectados: 601

Home runs: 36

Carreras producidas: 234

Bases por bolas: 149

Ponches: 472

Pct de bateo: .229

Como manager

2012-2013: Yaquis de Ciudad Obregón

2014-2015: Águilas de Mexicali

2015: Toros de Tijuana

2018-2019: Águilas de Mexicali

2019: Selección Mexicana Torneo Premier 12 (Preolímpico)

2021-2022: Naranjeros de Hermosillo

2022: Diablos Rojos del México

