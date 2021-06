La hoja de los NFTs en la Liga MX está en blanco y cuatro clubes empiezan a escribir las primeras líneas de su incursión al activo tokenizado. Puebla, Querétaro, Necaxa y ahora Chivas, que lanza “la Génesis”, una colección de 12 NFTs que se subastan en un precio de 10 avax (avalanche), que de acuerdo al club equivalen a cerca de 3,000 a 4,000 pesos, dependiendo de la fluctuación de su valor.

La criptomoneda como recurso de valor para intercambio no está reconocido ni es utilizado por la Liga MX y en nuestro país aún existen vacíos legales para su uso, sin embargo, los clubes se prueban para conocer el potencial de su fan virtual.

La participación accionaria de un club de la Liga MX no está sujeta a ningún tipo de intercambio o compra por ningún medio o forma de pago distinto a los reconocidos en nuestros reglamentos”, señaló la liga, luego de no respaldar la acción del Necaxa al subastar el 1% de su propiedad a través de la compra de un NFT.

Santiago Montes, Gerente de Innovación Digital y Chivas TV, reconoce que hay muy poca regulación al respecto y que la apuesta del club es ocupar el NFT con economía creativa, es decir, con coleccionables que usen nuevas narrativas para llegar a sus fans con otras propuestas al hablar de la marca y que, a su vez, tengan un potencial de internacionalización por la actualidad del mundo cripto en la industria del deporte.

“La parte legal de los NFTs en la liga está en desarrollo. Estamos haciendo esto por nuestra cuenta, ya hay un recorrido de Puebla, Querétaro y Pumas que ayuda a crear un estatus de México a nivel global. Si la liga busca centralizar el derecho de que los clubes puedan generar ingresos con las criptomonedas, no hace sentido, va en contra del mundo cripto que es la descentralización. No existe un reglamento claro al respecto”, señala a El Economista.

Foto: Cortesía Chivas

Guillermo Alegret, Director General de Ventas y Marketing de la Liga, comentó a este diario que la gestión sobre los NFTs es un proyecto que tomará tiempo, pues los derechos de TV pertenecen a los clubes y ellos a su vez lo ceden a las televisoras.

“Lo tenemos en mente y por supuesto lo queremos desarrollar en conjunto. Pero si lo ejecuta el club o la televisora, no importa, nos interesa que se genere dinero para la liga con todos los afiliados. Es propuesta más no implementación de la liga. Podemos ayudar a coordinar, pero en este momento no es posible hacerlo de forma directa. Los NFTs van para el público joven entre 14 y 22 años, ahí se requieren más esfuerzos”.

A Chivas le representó costo cero la tecnología para generar su docena de coleccionables NFTs y sólo fue el factor creativo y las horas invertidas en los diseños. El club firmó un acuerdo con la blockchain de Avalanche, de la empresa Avocado Blockchain.

Una evaluación que hizo la empresa sobre el mercado cripto en México, señala que existen alrededor de 100,000 usuarios de criptomonedas y entre el 10 y el 15% manifiestan afinidad por un equipo de futbol.

“No pretendemos llegar al aficionado regular que aún no tiene esta adaptación digital o uso de la cripto como algo de la vida diaria. Confiamos en esos 10, 000 usuarios que pueden usar cripto y al resto de los usuarios que ven en México una oportunidad de inversión en estos activos y que después puedan tener un incremento de su valor o un estatus socioeconómico alto, con mayor penetración digital y con un conocimiento más profundo de la criptomoneda y las posibilidades que ofrece el blockchain”.

Foto: Cortesía Chivas

En conclusión, el ecosistema de la Liga MX mira este 2021 hacia un pequeñísimo porcentaje de su audiencia, que entiende cómo funciona el mundo cripto, que en su particularidad es irrastreable. No existe una base de datos de usuarios de NFTs y ni de su comportamiento.

Guillermo Alegret, director de Marketing cuenta que en la primera visita a los 18 clubes de la Liga MX, todos de alguna manera tienen en el radar el uso de los NFTs.

“Es una nueva tendencia que hay en el mercado y todos los clubes y Grupo Orlegi estamos evaluando qué es, si es algo que tiene fondo o un tamaño relevante. Dedicamos recursos en ese punto. Es algo que está creciendo a nivel mundial, es entender a los jóvenes y saber qué están consumiendo”, indica a El Economista, Luis Miguel Pérez, director de relaciones institucionales de Grupo Orlegi.

Chivas da su primer paso en modo piloto, con el fin de conocer este nicho antes de desdoblar más actividades con la tecnología cripto.