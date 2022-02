“Definitivamente siento que soy tan estadounidense como china. Soy estadounidense cuando estoy en Estados Unidos y soy china cuando estoy en China. He sido muy franca sobre mi gratitud a ambos países por hacerme la persona que soy. No siento que me esté aprovechando de uno o de otro porque los dos me han apoyado increíblemente, entienden que mi misión es usar el deporte como una fuerza de unidad”, dijo la esquiadora de 18 años Eileen Gu, luego de ganar para el país anfitrión un oro olímpico en la modalidad de big air en esquí acrobático.

La joven deportista ha acaparado la atención internacional no sólo por sus indudables habilidades deportivas, también por su historia, nació y creció en San Francisco, por lo que compitió hasta los 15 años para Estados Unidos, pero desde el 2019 representa a la nación de la justa invernal. Eso no sólo contrasta con la tensión geopolítica de ambos países, si no que refleja el anhelo de China por destacarse en esta fiesta deportiva. El gigante asiático no permite la doble ciudadanía, pero los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 parecen ser la excepción a la regla.

El medio Axios reportó que Eileen Gu es solo una de los 30 atletas nacidos en el extranjero que compiten bajo la bandera china. Este gobierno relajó sus estrictas leyes de nacionalidad en un intento por ganar medallas y presentar una imagen más sólida en los Juegos Olímpicos. En ocasiones, la nación ha decidido ser pragmática en los deportes en los que históricamente se ha rezagado, incluido el futbol.

De acuerdo a Reuters, 10 de los 25 jugadores del equipo masculino de hockey sobre hielo que compite por China son atletas estadounidenses o canadienses naturalizados, USA Today reporta que son 17; mientras que en la rama femenil 11 de las 23 jugadoras de la nación asiática son naturalizadas. Algunos de ellos, como el estadounidense Jake Chelios, hijo del miembro del Salón de la Fama de la NHL Chris Chelios, ni siquiera cuentan con una “ascendencia china obvia”, según Reuters.

USA Today afirmó que al menos en el equipo masculino, los jugadores pudieron mantener su ciudadanía.

“Le dije a China que nunca renunciaría a mi pasaporte (estadounidense) y me dijeron que estaba bien”, dijo el portero Jeremy Smith, nativo de Michigan que es elegible para representar a China debido a una temporada con el club chino Kunlun Red Star.

Gu no ha dicho si renunció a su ciudadanía estadounidense, y el sitio web de los Juegos Olímpicos, que anteriormente decía que lo hizo, se cambió el 10 de febrero, lo que aumenta el misterio, según informó Voice of America.

Si a la esquiadora se le ha adoptado como a un ícono nacional, en el polo opuesto se ubica la patinadora artística patinadora china Zhu Yi, quien confirmó haber renunciado a su nacionalidad estadounidense, pero quien tras sufrir varias caídas en sus presentaciones, ha recibido fuetes críticas por su papel olímpico, por su nivel de mandarín y por sus orígenes familiares.

China puedo haber relajado sus reglas de ciudadanía en el papel, pero aún requiere cierta lealtad, sobre todo en uno de los puntos más altos de tensión con el país estadounidense, los jugadores de hockey usaron sus nombres chinos y al menos a un jugador no se le permitió hablar inglés en una entrevista, según describió Axios.

La nación anfitriona ostenta, al jueves 17 de febrero, un total de 13 medallas, de acuerdo al portal oficial de los Juegos Olímpicos, Gu es la única deportista de doble nacionalidad que ha ganado preseas, acumula dos (un oro y una plata) en su primera participación olímpica.

Beijing 2022 representa la antítesis de lo que fue la justa veraniega de Río de Janeiro 2016, en la que su talento nacional ayudó a nutrir a otros países. Datos de New York Times, recuperados por Business Insider, señalaron que al menos 44 jugadores de tenis de mesa nacidos en China compitieron por 22 países, incluida China.

Muchos de estos atletas, como la jugadora Han Ying, adoptaron otra nacionalidad para tener la oportunidad de llegar a unos Juegos Olímpicos, pues en China no habrían tenido la oportunidad o su mejor momento ya había pasado.

