Victoria del Real Madrid que celebra el Inter de Milán. Los merengues vencieron 0-3 al Sheriff Tiraspol en el grupo D para avanzar a la fase de eliminación directa de la UEFA Champions League por vigésimo sexta vez y vigésimo quinta de manera consecutiva. Ambas marcas son récords históricos en la competencia, situación contraria a los otro cuatro equipos españoles participantes (Barcelona, Sevilla, Villarreal y Atlético de Madrid), quienes se jugarán su permanencia en la última jornada.

La derrota del Sheriff Tiraspol, acompañada de una victoria previa del Inter contra el Shakhtar Donetsk (2-0), le garantizaron al equipo italiano un lugar en los octavos de final por primera vez desde 2011-12. En el estadio San Siro, el delantero bosnio, Edin Dzeko, anotó en un lapso de seis minutos sus goles 49 y 50 en competencias europeas de clubes para darle al equipo de Milán la victoria 2-0 sobre el conjunto ucraniano.

En la actividad del grupo A, Manchester City se convirtió en líder del pelotón y depende de sí mismo en la última jornada contra el Leipzig para avanzar en la primera plaza a los octavos de final. El equipo de Pep Guardiola se levantó de un 0-1 al minuto 60, obra del estelar juvenil, Kylian Mbappé, y con goles de Raheem Sterling y Gabriel Jesús le propinó una derrota a Lionel Messi y el resto de la oncena parisina.

Cabe recalcar que los dos gigantes del grupo A se han enfrentado en apenas siete ocasiones y el historial entre ambos lo ha dominado ampliamente el City, mismo que llegaba con sed de revancha de su último encuentro en septiembre, el cual perdieron por 2-0.

Solo el Bayern Munich ha marcado más goles que el Manchester City en esta fase de grupos, 19 y 17 respectivamente. Los citizens tienen un promedio de 3.4 goles esperados (xG) por partido y estarán de nuevo en la pelea por el título, que se les negó apenas en mayo al perder su primera final de Champions contra el Chelsea.

En el grupo B el Liverpool, ya clasificado y con 10 unidades de ventaja, venció al Porto, cuyo puesto en los octavos todavía peligra tras la victoria del Milan sobre el Atlético de Madrid. Estos últimos dos equipos poseen cuatro unidades, una menos que la escuadra portuguesa. Aunque este es el grupo con mayor presencia mexicana, ni Héctor Herrera ni Jesús Corona tuvieron actividad en sus respectivos equipos.

El otro equipo con un mexicano, Ajax (aunque Edson Álvarez no fue convocado), líder en solitario del Grupo C, le dio la vuelta al partido contra el Besiktas para imponerse 2-1 y continuar enrachado con cinco victorias en esta temporada de Champions League. El delantero marfileño Sébastien Haller marcó un doblete para unirse al polaco Robert Lewandowski (Bayern) como los líderes de goleo esta temporada con nueve tantos y no sólo eso, Haller se unió a Cristiano Ronaldo y al propio Lewandowski como los únicos en anotar en los cinco primeros partidos de la fase de grupos esta temporada.

En el mismo grupo, el Borussia Dortmund no pudo contra el Sporting de Lisboa, quien venció a los alemanes 3-1. La lucha por amarrar la segunda plaza quedó a favor de los portugueses, quienes se unen al Ajax para cerrar a los 11 clasificados a falta de una sola jornada: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Juventus, Inter, Bayern Múnich, Ajax, Paris Saint-Germain, Real Madrid y Sporting.

La última jornada de grupos se disputará entre el martes 7 y miércoles 8 de diciembre, donde se definirán los últimos cinco boletos a octavos de final. A ese partido llegarán 10 equipos que ya están matemáticamente eliminados: Red Bull Leipzig, Brujas, Borussia Dortmund, Besiktas, Sheriff Tiraspol, Shakhtar, Dinamo de Kiev, Young Boys, Zenit San Petersburgo y Malmo.

Es decir, todavía están en la pelea por un lugar: Porto, Milan, Atlético de Madrid, Barcelona, Benfica, Villarreal, Atalanta, Lille, Salzburgo, Sevilla y Wolfsburgo.

rrg