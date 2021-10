La tercera debe ser la vencida para el FC Barcelona. Los últimos dos directores técnicos del club, Ronald Koeman y Quique Setién, no han durado al menos dos temporadas en el cargo, una situación que duele a los aficionados ya que sus antecesores venían de periodos de tres años. La apuesta por el nuevo jefe se enfoca en un perfil que pueda regresar a la estabilidad y al éxito, aunque por lo pronto el interino es Sergi Barjuán, que ha estado trabajando en inferiores.

El favorito entre la afición es Xavi Hernández, egresado de La Masía que ganó 17 títulos en el mismo número de temporadas como culé, además de ser miembro del sextete bajó la gestión de Pep Guardiola, junto a Lionel Messi, Carles Puyol y Andrés Iniesta. Su regreso ilusiona por ser un hijo pródigo del club como lo fue el propio Guardiola o Luis Enrique en la época moderna.

El problema con el exmediocampista es que renovó su contrato en el Al-Sadd de Qatar (equipo al que dirige desde 2019) hasta junio de 2023, aunque podría salir gratis de este vínculo si le llega una oferta desde Barcelona, ya que es algo que estipuló con la organización catarí en su cláusula contractual.

Entre 2019 y lo que va de 2021, Xavi ha ganado siete títulos como director técnico del Al-Sadd con una efectividad máxima de 77%; en siete partidos de inicio de temporada 2021-22, cosecha siete victorias.

“Lo más importante y lo más bonito en el futbol es tener el balón, ir al ataque y dominar el partido con el balón. Yo tengo claro que mi equipo debe tener el balón, sufro cuando no lo tengo, ya me pasaba cuando era futbolista y ahora más desde el banquillo, por eso hago todo lo posible para dominar a través de la posesión”, mencionó el ex capitán del Barcelona en una clase magistral transmitida en Youtube ya como entrenador en Qatar.

Además, no es un secreto que su ideal es llegar a la dirección técnica culé: “Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello. Si llega alguna oferta, se evaluará y luego intentaremos decidir”, dijo en verano de este año, cuando su nombre ya sonaba para sustituir a Ronald Koeman.

Otro de los candidatos más sonados es el argentino Marcelo Gallardo, actual entrenador de River Plate. El ‘Muñeco’ ha estado en la órbita blaugrana desde inicios de 2020, antes de la contratación de Quique Setién, sin embargo el vínculo que sostiene con el conjunto de su país no sería problema, ya que concluye el 31 de diciembre de este año.

Gallardo ha ganado 13 títulos en la última década, dirigiendo al Nacional de Uruguay y a River Plate, incluyendo dos Libertadores y una Sudamericana con el conjunto argentino. Además ha ganado el premio al Mejor Entrenador de América por tres años consecutivos (de 2018 a 2020).

Entre otros candidatos, también han sonado los nombres de Roberto Martínez y Andrea Pirlo. El primero es el actual entrenador de la selección de Bélgica, número 1 del ranking mundial de la FIFA, tercer lugar del Mundial de Rusia 2018 y semifinalista en la más reciente Eurocopa. A nivel clubes, los éxitos más importantes de Martínez fueron con el Swansea City y el Everton en la Premier League.

Pirlo, por su parte, viene de completar su primera gran experiencia como entrenador en jefe en la Juventus, donde a pesar de ganar la Copa Italia y la Supercopa italiana, no pudo revalidar el título de la Serie A y tuvo un irregular desempeño en la Champions League, lo que provocó que su despido. Pirlo tiene una ventaja ante Laporta y la directiva del Barcelona, pues es el único de las variantes que está libre para asumir el cargo.

Cabe señalar que antes de Ronald Koeman y Quique Setién, el Barcelona tuvo dos procesos sólidos en el banquillo con Ernesto Valverde y Luis Enrique, quienes duraron tres años en el cargo cada uno. Luis Enrique ganó nueve títulos y es el segundo más ganador del club en la última década luego de los 14 que consiguió Pep Guardiola entre 2008 y 2012.

deportes@eleconomista.mx

kg