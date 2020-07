José de Jesús Corona, veterano de 39 años y Andrés Iniestra joven de 24 años tienen en común una fiel relación con su institución. Corona ha pertenecido por 11 años al Cruz Azul mientras que Iniestra formó parte de las fuerzas básicas de Pumas desde los 13 años. Su calidad en la cancha y liderazgo son herramientas que les permiten portar el gafete de capitán en una nueva temporada.

En el futbol actual, Jacques Passy, director técnico mexicano que se desempeña como seleccionador de República Dominicana en la categoría Sub-23, define al capitán como “el nexo ideal entre el cuerpo técnico y el resto de los jugadores; por un lado representa los intereses de los jugadores ante el cuerpo técnico y por el otro, los intereses del cuerpo técnico ante los jugadores; en la medida en que tengas un capitán que sea ejemplar, líder, lo que estás haciendo es que el mensaje de los jugadores va a ser ejemplar hacia el cuerpo técnico” y viceversa.

El futbol mexicano suele premiar a sus jugadores longevos con la capitanía. El promedio de edad de quienes portan el gafete en el torneo Guardianes 2020 es de 31 años, aunque la veteranía no lo es todo pues el liderazgo viene en diversas presentaciones, desde personalidades contundentes en sus mensajes o en su futbol, hasta algunas más silenciosas que guían con el ejemplo.

Passy considera que desde un par de décadas atrás, la figura del capitán ha dejado de ser un adorno en el futbol para desarrollar un rol fundamental dentro de cada plantel al volverse “de una manera indirecta parte del cuerpo técnico” para aportar con su punto de vista en muchas de las decisiones tácticas y planes de juego; es una figura muy importante ante medios de comunicación y una imagen importante del equipo ante empresas publicitarias, en ocasiones se convierte en la imagen total del equipo.

“Un cambio muy importante que se da es que la figura de capitán ya no es una figura aislada, ya es muy difícil creer que los equipos tienen un solo capitán. Por ejemplo, en el grupo de capitanes siempre tengo tres o cuatro, es un grupo de liderazgo más que una persona independiente”.

Enrique Inzunza, psicólogo del deporte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, acentúa que el título de capitán no sólo recae en la destreza atlética o técnica, sino que involucra cuestiones personales.

“Muchas de ellas se ubican en la inteligencia emocional, tiene que tener cierto dominio de la inteligencia verbal y corporal. En la inteligencia emocional encontramos dos grupos, unas son las competencias personales y las otras, las sociales, de esas dos tiene que estar muy bien armada esta persona que lleve la distinción”.

El psicólogo deportivo indicó que el liderazgo es una característica de la personalidad cuyas conductas se deben reforzar a temprana edad.

Passy argumentó que si bien el liderazgo es algo natural en un grupo de capitanes es importante complementarlo con pequeñas facetas que le dan más peso a esta figura.

“Puedes ser muy fuerte en cómo actúas en la cancha con tus compañeros y el entrenador, pero no saber participar activamente en una conferencia de medios y si es el caso te tienes que especializar”.

“Pero lo primario, si no eres fuerte en esta unión entre cuerpo técnico y jugadores entonces todo lo demás es adicional, no puedes ni siquiera empezar a pensar en un liderazgo hacia afuera cuando internamente no lo tienes”.

¿Cómo las nuevas tecnologías aplicadas al fútbol pueden ayudar a la elección de un capitán?

“Las nuevas tecnologías aplicadas al fútbol van más vinculadas a un tema estadístico, futbolístico y de decisiones tácticas, pero coincido en que muchas tecnologías te dan pauta por ejemplo para saber cuándo un capitán o un jugador es clutch, es decir que tiene la capacidad de responder en el momento adecuado. Quieres que un capitán esté en el momento más importante en su mejor forma, momento, en su capacidad más alta y esa sí te la da la estadística, que te permite ver quién en los momentos más importantes del juego está al tope y ahí debes tener a tu capitán. Entonces es una manera interesante de nombrar al capitán, ahora, lo extra cancha no creo que sea un tema en donde las nuevas tecnologías ayuden, ahí sí hay un tema intuitivo del entrenador, de experiencia”, explicó el seleccionador.

Un capitán en todo momento, debe ser enlace entre el cuerpo técnico y el resto de los jugadores y poseer cualidades de inteligencia emocional, verbal y corporal.

