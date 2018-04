Para ser sede de los mundiales del 2018 y el 2022 se eligió a las propuestas “peor” calificadas por el grupo de evaluación de las candidaturas. Rusia y Qatar recibieron la designación con el conocimiento del comité ejecutivo de la FIFA de que otorgarles la Copa del Mundo representaba un “riesgo medio de operación”, para el Mundial en el país europeo, y de “alto riesgo de operación”, en el caso de la nación árabe. Pero no importó.

Deficiencias en infraestructura, estadios, hospedaje, centros de entrenamiento y transportación representaban las principales inconsistencias en ambas candidaturas según consta en el “Evaluation reports on the bids for the 2018 and 2022 FIFA World Cups”.

Pero el proceso de selección de sede para el Mundial del 2026 se reformó en mayo del 2016, tres meses después de que Gianni Infantino asumió la presidencia de la FIFA y en el que se destaca cuatro filtros para la aprobación de las candidaturas mundialistas.

En esta nueva etapa, el reporte del grupo de evaluación cobraría un rol más importante para la elección de la sede y donde por primera ocasión la votación de la asignación del torneo se abriera a las 211 federaciones.

La candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México, así como la propuesta de Marruecos para el Mundial del 2026, vivirán en los próximos días el análisis de sus proyectos a cargo de cinco directivos que conforman el grupo de evaluación y quienes definirán si las candidaturas pasan al proceso final: la revisión y aval del Consejo de la FIFA y, finalmente, la votación por la sede.

“Debería servir para un análisis de los que votan por la designación del Mundial, que lo hicieran en torno a lo que leyeran ahí, pero no era tomado en consideración con la importancia que requería el reporte”, indica Harold Mayne-Nicholls, jefe del grupo de evaluación de las candidaturas mundialistas del 2018 y el 2022, sobre la importancia que tuvieron los documentos que elaboró para la votación final de las sedes.

El reporte de evaluación nunca tuvo peso para los directivos de la FIFA que emitieron su voto en las designaciones de los mundiales del 2018 y el 2022, ya que desde el informe se advertía sobre las dificultades en la entrega de estadios; Rusia construyó 13 estadios nuevos y Qatar planea la edificación de nueve inmuebles. También eran las propuestas que significaban mayor costo de inversión, superando los 3,000 millones dólares solamente para cumplir con la infraestructura deportiva.

Para el proceso de selección del Mundial del 2026, la FIFA dio a conocer el sistema de puntuación para la evaluación técnica de las candidaturas, donde se analizarán nueve rubros, ponderados cada uno con un valor de importancia. La infraestructura deportiva representa 70% de los requisitos, conformados por: estadios (35%), transporte y desplazamientos (13%), informática y telecomunicaciones (7%), instalaciones para selecciones y árbitros (6%), alojamiento (6%) y Fan Fest (3%); mientras, las propuestas sobre los ingresos por venta de derechos de televisión y marketing (10%), ingresos por venta de entradas (10%) y gastos de organización (10%) forman parte de los compromisos comerciales de los aspirantes y representan la tercera parte de los requerimientos.

El grupo de evaluación puede invalidar las candidaturas que no cumplan con los requerimientos mínimos (que en el sistema de puntuación equivale a dos puntos de calificación sobre una base de cinco unidades).

Por ejemplo: la candidatura de Marruecos tiene una propuesta de 14 estadios, nueve de los cuales serán totalmente nuevos, pero en la evaluación de riesgo de la FIFA, un estadio que todavía no se construye recibirá 1.9 de calificación, por lo que incumple las bases para seguir avanzando en el proceso y llegar a la etapa de la votación final.

El grupo de evaluación de las candidaturas para el Mundial del 2026 arranca la visita de análisis en México, después visitarán Atlanta, Toronto y Nueva York, para posteriormente analizar la propuesta africana, que ya indicó en su dossier que necesitará 57,500 millones de dólares de inversión para organizar el Mundial, rubro que todavía no hacen público la oferta de Concacaf, y que es uno de los aspectos a evaluar.