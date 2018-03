Hasta el 2010 el mercado de transferencia de jugadores había sido dominado por Brasil, ahora los argentinos vuelven a ser los líderes del mundo, por sexto año consecutivo.

A pesar que durante 10 años Brasil fue el mayor exportador de futbolistas hacia los clubes de Europa, donde se concentra el negocio de transferencias del fútbol mundial, desde 2011 la Argentina mantiene el liderazgo, explica Gerardo Molina, especialista Internacional en Marketing Deportivo.

Euromericas Sport Marketing, dio a conocer las cifras consolidas de 2016, en su informe anual Football Player Exports . Según el informe publicado, la semana pasada en Alemania, la Argentina exporto un total de 4799 jugadores (en 2015, fueron 4025), en tanto Brasil lo siguió con un total de 3734 (3100 fueron el año anterior).

Entre quienes partieron, un 76 % lo hizo rumbo a las cinco ligas europeas más importantes: España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia y el resto se dividió la liga China, Rusia, Estados Unidos y de los Emiratos Árabes Unidos. Explica Euromericas Sport Marketing.

Argentina sigue siendo un expulsor permanente de jugadores porque eso es lo que permite que dirigentes, intermediarios y jugadores consigan utilidades ante los bajos ingresos por concepto de derechos de televisación y un esquema de mercadeo escaso o nulo sin inversiones en esas estructuras.

Gerardo Molina estima que las transferencias al futbol internacional se han convertido en motor financiero de los clubes argentinos, la mayoría con deudas millonarias, los mismos se mueven en el corto plazo: si tienen una oferta de un club extranjero, no la desaprovechan porque no saben si años después ese jugador valdrá lo mismo. Puede valer más o menos, pero no se puede arriesgar".

