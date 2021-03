La ATP hará cambios en el sistema de puntuación en el ranking y un ajuste al prize money de los torneos ATP 250 y 500 con la finalidad de ayudar a los jugadores y torneos por el impacto económico que trajo la pandemia. El aumento económico se realizará entre el Open de Australia y Wimbledon en un 80 y 60% para las categorías mencionadas, respectivamente.

Para hacerlo posible, se creó un Fondo de Bonificación ATP, normalmente distribuido entre los 12 mejores jugadores de la temporada pasada. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Jugadores, encabezado por tenistas como Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray.

Además, la Asociación de Tenistas destinará 10,000 dólares a cada torneo ATP y Challenger para cubrir los costes de hotel en periodos de cuarentena o aislamiento preventivo por dar positivo o por haber tenido contacto estrecho con un infectado.

En tanto, de acuerdo al nuevo sistema de puntuación del ranking, la ATP amplió la semana hasta el 9 de agosto de 2021. Esta decisión se tomó porque cuando la temporada de tenis se suspendió en marzo de 2020, la clasificación mundial se congeló. Entonces, se decidió que el periodo de 12 meses se extendería a 22 (de marzo de 2019 a diciembre de 2020) para brindar "flexibilidad y equidad a los jugadores", incluidos aquellos que no deseaban jugar por razones de seguridad.

En octubre, el periodo de clasificación de 22 meses se extendió a 24 y, ahora, hasta la semana del 9 de agosto, incluido el Masters 1000 en Toronto. Los resultados de todos los torneos que se disputaron del 4 de marzo al 5 de agosto de 2019 y que no se disputaron en 2020 se mantendrán durante otras 52 semanas y contarán con un 50%.

Este modelo se instaurará hasta el Masters 1000 de Cincinnati 2021. Y los tenistas que sumen cuatro semanas consecutivas fuera de competición podrán ser parte de este nuevo ranking, que se hizo con la finalidad de que los jugadores tengan un poco más de flexibilidad a la hora de crear su agenda.

Con los cambios, Roger Federer, por ejemplo, estará entre los ganadores, dado que aún ocupa el quinto lugar en el mundo a pesar de no jugar durante un año y podrá mantener 800 puntos de Miami e Indian Wells. También llegó a la final de Wimbledon en 2019 (600 puntos) y ganó Halle (250 puntos), dos torneos que fueron cancelados el año pasado, por lo que podría mantener esos puntos hasta el verano si no los juega este año o no tiene buenos resultados.

Para la clasificación olímpica, el 7 de junio de 2021 el ranking se utilizará para determinar qué jugadores califican a los Juegos de Tokio, con 56 entradas directas.

Además, los tenistas tendrán la posibilidad de contar con más personas en su staff en los torneos, ofreciendo a los jugadores estas plazas adicionales por orden de petición. Hasta el momento, solo existía la posibilidad de llevar a dos integrantes de su staff a los torneos por los protocolos existentes en el circuito.

