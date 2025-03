Tos ferina, influenza y Covid: ¿Regresa el cubrebocas a la oficina?

En las últimas semanas es más habitual ver personas tomando precauciones ante los repuntes de tos ferina, influenza y Covid. Y es que, aunque la temporada invernal ya va de salida, los estragos de cambios drásticos de temperatura aún se sienten, incluyendo en el entorno laboral.

Las enfermedades respiratorias están generando que algunos trabajadores tomen medidas para evitar contagios en los centros de trabajo, ya sea con cubrebocas o gel antibacterial, ante el mayor número de personas que se están enfermando de esos tres tipos de malestares.

La vigilancia de la tos ferina no es nueva, entre 2017 y 2019 la Secretaría de Salud registraba 900 casos anuales. El año pasado se observó un repunte anualizado de 463 casos, es decir 275 más que en 2023; en el último reporte del 16 al 22 de febrero del presente año, se contabilizaron 120 casos activos en 21 estados.

Kevin Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Salud Ocupacional, explica que los incrementos de las enfermedades respiratorias en general son por el periodo estacional, sobre todo influenza y Covid.

"No es así en el caso de la tos ferina, en este momento hay un incremento, pero la población vulnerable son los bebés. Por eso, esta bacteria se previene a través del esquema nacional de vacunación que tenemos en México”, señala el experto.

Sobre ese tema, la Secretaría de Salud, indica que, ante el incremento de casos de tos ferina en México, se recomienda fortalecer la vigilancia, a fin de controlar la carga de la enfermedad y evaluar el impacto de la estrategia de vacunación implementada en el país.

Hosanna Rodríguez Morales, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, recuerda que la tos ferina es una de las enfermedades prevenibles por vacunación, y que ante los nuevos casos no está de más tomar las medidas preventivas sobre todo en las áreas de trabajo.

“Lo que ya conocemos y las enseñanzas que nos dejó Covid, que es no tener mucho contacto o acercamiento con personas enfermas, que usen cubrebocas y tratar de evitar los espacios cerrados o de mucha gente si estamos enfermos”, comenta la especialista.

El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud refiere que del 16 al 22 de febrero del 2025 se han registrado 4,926 casos confirmados de influenza; mientras que de Covid-19 son 384 casos. Cabe señalar que no todas las personas se realizan pruebas para determinar qué enfermedad presentan, por lo que los casos pueden ser más.

Kevin Rodríguez recomienda a los colaboradores y a las empresas, tomar las medidas pertinentes para evitar contagios en las organizaciones, sobre todo para prevenir la influenza y el Covid, que son enfermedades estacionales.

“Ante cualquier síntoma respiratorio acudir a nuestro médico, generalmente en las empresas tenemos nuestros médicos que realizan pruebas para diagnosticar, y de primera instancia diferenciar Covid o influenza que serían nuestros top de prevención”, resalta.

Hosanna Rodríguez explica que en caso de cualquier enfermedad respiratoria en las empresas se les debe ofrecer a los colaboradores el tratamiento correspondiente, así como el uso del cubrebocas en el trabajo. “Revisamos los contactos, son las medidas que tomamos ante cualquier enfermedad de tipo respiratoria, sea o no tos ferina, Covid o influenza”.

La importancia de la prevención

Hosanna Rodríguez resalta que es muy importante tomar acciones antes de alguna emergencia sanitaria porque con eso se previene y se limita el daño.

“Cuando nosotros estamos enfermos y nos ponemos un cubrebocas evitamos contagiar a alguien más, entonces estamos limitando la propagación de las enfermedades y es una actividad preventiva que es muy bueno realizarla. La prevención básica es la vacunación”, comenta.

Agrega que es fundamental que como organización se hable con los colaboradores sobre las enfermedades que están presentes, para prevenirlas y evitar contagios.

"Es bueno, porque cuando en algún momento puedan tener acceso a la vacunación, que se la pongan, que no tengan miedo de estas vacunas. Ocasionalmente a las empresas el IMSS o salubridad nos dan vacunas, y nosotros las aplicamos en las empresas. Pero si el trabajador no está informado, realmente puede ser que no acepte una vacuna”, indica.

Kevin Rodríguez coincide en que la prevención es muy importante porque así se podría asegurar la presencia de los trabajadores en las empresas.

“Por otro lado, porque disminuye la saturación de los servicios de salud públicos y privados. Son enfermedades prevenibles, que eso es otra de las condiciones más importantes porque la vacunación hace que no la tengas. Entonces, todo lo que podamos prevenir hace que disminuyamos las complicaciones en toda la población”, comenta.

Añade que otra de las medidas importantes es no saludar de beso, no saludar de mano, para prevenir cualquier enfermedad respiratoria.

“Este tema es muy bueno, sobre todo para no generar psicosis en los trabajadores, ya que no es el blanco de la bacteria, sino más bien cuidar a nuestros bebés y a las embarazadas para que no les vaya a llegar esta infección, y ante cualquier síntoma evitar automedicarse y acudir al médico de confianza o del sector salud para la identificación oportuna”, concluye.