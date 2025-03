Menos productividad y más ausentismo, los costos de no atender la menstruación en el trabajo

Las mujeres que no tienen acceso a licencias por menstruación, y que tienen molestias a causa de ésta, no toman días completos de descanso, sino que utilizan horas laborales para atenderlas, al menos 48% ha tomado un tiempo de su jornada laboral.

Así lo establece el informe Menstruación y productividad laboral, el tabú que impacta en el resultado del negocio, elaborado por Dalia Empower y Plenna en colaboración con Essity, y agrega que, si se toma en cuenta que cada turno laboral es de 8 horas, cerca de la mitad de las mujeres están dejando de hacer su trabajo durante varios días al año.

En organizaciones donde existen políticas en favor de sus colaboradoras, el tiempo que utilizan para resolver su malestar físico es menor, pues en promedio las mujeres dejan de hacer su trabajo por esta razón 2.52 días. Mientras que en las empresas sin políticas que dedican a aminorar los síntomas son 3.1 días.

Del total de las empresas encuestadas, 11% integra políticas para las mujeres cuando tienen molestias debido a la menstruación. Entre ellas destacan las licencias menstruales, horas libres y home office.

Entre los beneficios que reportan por esas políticas están:

Mayor productividad

Mejor calidad de vida para mis empleados/as

Congruencia con los valores corporativos ante el público

Sentimiento de pertenencia

Gratitud por la comprensión

Corresponsabilidad

Mayor lealtad a la empresa

Mayor compromiso de las personas empleadas

Y es que, dice el estudio, los cambios hormonales que experimentan las mujeres durante todo el ciclo menstrual afectan la energía que sienten, y con ello, los trabajos diarios se deben hacer a pesar de las molestias, por lo que éstos se ven afectados.

En ese sentido, el estudio también evaluó la afectación que las molestias menstruales tienen en la productividad autopercibida por parte de las encuestadas: 91% de ellas señala que sienten que su productividad disminuye en algún grado.

“Sin embargo, esta disminución de la productividad se encuentra directamente relacionada con las experiencias que acompañan a las molestias. Por eso, en aquellas empresas que les permiten a las colaboradoras tener alguna medida para mitigar estas molestias, la productividad sufre en menor grado”, se refiere.

Incapacidades por dolores menstruales, endometriosis o dismenorrea

Datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las incapacidades emitidas por dolores menstruales, endometriosis, dismenorrea, entre otros padecimientos, representan 1,653 días al mes en promedio, eso significa 2.98 días de ausencia en el trabajo por cada mujer, señala el informe.

Estos datos son mucho menores que aquellos informados por las propias mujeres. Sin embargo, eso puede deberse a que no se acercan a la institución de salud para solicitar el permiso oficial.

De hecho, muchas mujeres respondieron que no informan ni siquiera a su empresa el motivo por el cual faltan o se ausentan de sus labores, principalmente en aquellas empresas que no cuentan con algún tipo de política respecto a las molestias menstruales, refiere el estudio de Dalia Empower y Plenna.

Además de no tener estas políticas como parte de la cultura organizacional, las mujeres no revelan el motivo de sus faltas porque temen que al ausentarse repercuta negativamente en su trabajo o no les permitan ausentarse, encontró el informe.

Otras mujeres expresaron que consideran que es un tema privado, les da vergüenza o pudor, sienten que es innecesario brindar la información o que han tenido negativas para tomar el tiempo debido a las molestias menstruales.

Las empresas también deberían considerar, dice el informe, que al menos 44% de las mujeres ha tenido que dejar de realizar algunas actividades debido a que presentaba molestias relacionadas con la menstruación que le impidieron llevarlas a cabo.

"Al final, las mujeres que deben realizar estos trabajos terminan por hacerlo, pero en su mayoría debe utilizar tiempo fuera del horario laboral para que estos queden listos”, refiere el informe.

Licencias por menstruación, un derecho que no está en LFT

A nivel nacional, grupos de activistas han emprendido la lucha para que en las leyes de cada estado se contemple las licencias menstruales, que consisten en dos días de descanso con goce de sueldo debido a las molestias menstruales previa valoración médica.

Sin embargo, sólo en 4 estados se han aprobado las licencias:

En Colima desde mayo del 2022 se permite ausentarse los días necesarios que indique el certificado médico. En Hidalgo fue aprobada la licencia menstrual en mayor del 2023 que concede dos días a mujeres y personas menstruantes, pero únicamente a personas que trabajan en el gobierno y organismos descentralizados, aunque se requiere justificante médico. En Nuevo León fue aprobada en enero de 2024, anteponiendo la labor a distancia a través de herramientas tecnológicas y en caso de que no se puedan realizar, se pueden proporcionar dos días con goce de sueldo y de igual forma se requiere justificante médico. En Michoacán se aprobó en septiembre de 2024 para las mujeres que presenten certificado médico de dismenorrea o endometriosis severa únicamente para quienes trabajen en el gobierno.

Actualmente en la Cámara de Diputados existen dos iniciativas para que se otorguen estas licencias por menstruación en el sector público y privado, de entre 2 y 3 días con goce de sueldo y con certificado expedido por un médico.