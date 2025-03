Menstruación: cuando el dolor te incapacita para el trabajo

La menstruación ha sido por años un tabú en las familias, lo que lo hace un tema todavía lejano de tratar en el ámbito laboral y que aún no se tome en cuenta como una causa de incapacidad en las mujeres para poder realizar su trabajo, y mucho menos que soliciten licencias para poder descansar.

Sobre las licencias por menstruación, el estudio señala que sólo en cuatro estados de la república se otorgan:

Colima. Hidalgo. Nuevo León. Michoacán.

Siendo que sólo el 9% de las mujeres en esas entidades tomaron una licencia por menstruación, en comparación con el 75% que no pudo tenerla.

Lo anterior, de acuerdo con el estudio Menstruación y productividad laboral, el tabú que impacta en el resultado del negocio, elaborado por Dalia Empower y Plenna en colaboración con Essity, donde se señala que al menos el 53% de las mujeres sufren dolor por efectos de la menstruación.

Dolor mensual

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al tercer trimestre del 2024, en México hay 24 millones 049,349 de mujeres que forman parte de la fuerza laboral, representando al 40% del total. Todas pasan y pasarán por cambios hormonales que forman parte de su ciclo de vida natural, en un tema que ha sido dejado al ámbito privado.

El ciclo normal de la menstruación es de 28 días; eso significa que una vez al mes se tienen cólicos, que es uno de los dolores más conocidos. Según el estudio, el 95% de las encuestadas los padecen y casi el 48% los viven con dolor que va de intenso a incapacitante.

Esto se traduce en que la mitad de las mujeres se enfrenta cada mes a niveles de dolor que les imposibilita realizar sus tareas o trabajos, síntomas que se elevan cuando se tiene alguna enfermedad como la dismenorrea, endometriosis, sangrado uterino anormal, ovario poliquístico, entre otras. Tan sólo el 48% de las encuestadas padece alguna, mientras que el 63% sospecha tener una.

El 99% de las entrevistadas realiza acciones para enfrentar estos dolores, y casi la mitad de ellas encuentra la solución en el descanso, lo que resulta difícil ya que este tipo de dolor causa afectaciones en todas las áreas de la vida de las mujeres.

El 29% de ellas señaló que “han tenido consecuencias negativas en su vida laboral, de las cuales se han tenido que enfrentar a despidos, negativas de alzas salariales, discriminación y problemas con la vestimenta”.

Respuesta del trabajo

Tan sólo el 5% de las entrevistadas se desempeñan en empresas que implementaron alguna política respecto a las molestias, como licencias menstruales (días de descanso pagados), flexibilidad horaria, home office o algunos permisos especiales.

En tanto, el 11% de las empresas integraron a sus políticas empresariales beneficios para las mujeres cuando tienen molestias, entre las que se incluyen licencias menstruales, horas libres y home office. Las compañías que aplicaron estas acciones son de giros diferentes, como servicios, comercio o industrias y de todos los tamaños.

Entre los beneficios que las empresas reportan al tomar esas medidas se encuentran:

El 100% de las empresas con políticas por molestias menstruales asegura que es benéfico.

Hay productividad.

Mejor calidad de vida para empleados/as.

Congruencia con los valores ante el público.

Sentimiento de pertenencia.

Gratitud por la comprensión.

Corresponsabilidad.

Mayor lealtad a la empresa.

Mayor compromiso de las personas empleadas.