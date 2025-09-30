Mundo laboral: ¿Qué hace que los trabajadores se sientan felices en su empleo?

En el mundo laboral no sólo es fundamental garantizar los derechos laborales de ley a los trabajadores, también es importante crear ambientes sanos que favorezcan el bienestar y productividad de las personas.

Algunas de las iniciativas corporativas que los trabajadores consideran que los hacen sentirse más felices son el apoyo emocional o las iniciativas de bienestar, de acuerdo con el Reporte de Felicidad Organizacional de Buk.

Otros elementos que pueden generar estos ambientes de felicidad autorreportada en las personas son: que existan oportunidades de desarrollo o crecimiento; tener un sentido de pertenencia en la compañía y que se dé reconocimiento al trabajo o logros de las personas.

Además de favorecer la salud mental y emocional entre las personas, se observa que las empresas con mayor puntaje en felicidad de sus empleados tienen mayores niveles de ganancias.