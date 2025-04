Liderazgo en el trabajo: ¿Qué esperan las personas de sus jefes?

Muchos líderes están cambiando los paradigmas de los jefes de antes, un modelo de gestión que privilegiaba a los colaboradores que estuvieran prácticamente 24/7 en el trabajo, con una nula preocupación por la salud mental y física. Pero eso la incorporación de las nuevas generaciones está empujando una transformación en la forma de dirigir.

La fuerza laboral actualmente espera de los líderes mayor flexibilidad de horario y en las formas de trabajo, un ambiente más sano, tiempos para el descanso y desconexión del trabajo.

En ese sentido, Adecco señala que los mejores liderazgos son los que definen una estrategia común para llegar a los objetivos, también ofrecen inspiración a su equipo de trabajo, los motiva a trabajar por fines comunes y siempre mirando en conjunto hacia adelante.

“Su misión primordial es la de convencer a su equipo para intentar superarse. El líder auténtico no teme a la competencia y la utiliza para mejorar. Alguien que practica el liderazgo, es aquel que reconoce sus habilidades, ayuda y empuja a sus compañeros para alcanzar metas y objetivos específicos”, refiere.

Respecto a qué es lo que esperan los trabajadores de un líder, Rogelio Salcedo, socio de Racana Executive Consultores, comenta que uno de los principales objetivos es comunicar a los colaboradores cuál es el objetivo del trabajo que están o van a realizar.

“El rol de un líder es habilitar para que el colaborador logre sus máximos talentos. Entonces, un líder lo que hace es delegar, enseñar, comunicar, dar retroalimentación para apoyo, establece las metas hacia donde el trabajador tiene que ir, porque hay que cumplir una misión porque si no se cumple la misión, la organización no tiene éxito”, explica.

En ese sentido el especialista añade que un buen dirigente debe ofrecer y generar reconocimiento y un ambiente laboral sano y no tóxico, ya que por ese motivo el personal de las empresas termina cambiando de organización.

“El reconocimiento es fundamental sobre todo en las culturas latinas, saber reconocer a la gente son las cosas que esperan los colaboradores. Los de esta generación esperan crecimiento, esperan un líder que les enseñe, no que les dé órdenes, que se gestionen en un ambiente de seguridad psicológica, y que genere bienestar.

Bajo ese contexto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere que los colaboradores necesitan sentirse valorizados, respetados, tratados con justicia y capacitados a través de prácticas inclusivas, y un liderazgo inclusivo. “Este es el enfoque transformacional de la diversidad y la inclusión que contribuye de manera significativa al rendimiento empresarial en general”.

Por otro lado, Jaime Cervantes Covarrubias, especialista en desarrollo humano, explica que actualmente un trabajador está buscando una dignificación de su labor mediante diversos puntos clave que ayudan a que una persona se sienta cómoda en una organización.

“La primera es salud ocupacional. El empresariado debería considerar que la salud para los trabajadores es primordial. Después está el reconocimiento, que es una necesidad inherente del ser humano. Luego, la flexibilidad, vivimos en una ciudad tan complicada en traslados, que un colaborador requiere un trabajo híbrido", comenta.

Por otro lado, el estudio Panorama Laboral en México 2025, elaborado por Pluxee, muestra que el salario bajo es la principal queja y motivo de salida de siete de cada diez trabajadores.

“Los colaboradores buscan un salario competitivo, mayores prestaciones, crecimiento, reconocimiento y liderazgo positivo”, recalca el análisis.

En tanto, Rogelio Salcedo, apunta que un líder se especializa en gestionar personas, trabaja en entenderlas, comprenderlas, escucharlas, apoyarlas, “normalmente terminamos escogiendo como líder al mejor técnico, al que mejor hace la chamba, y no al que sabe trabajar con personas de una manera más humana”.

Riesgos de no tener modelos de liderazgo eficientes

Existen diversos factores que se pondrían en riesgo dentro de una compañía si no se cuenta con un líder que ofrezca las herramientas necesarias para que los colaboradores se sientan cómodos y productivos.

En ese tenor, Salcedo expone que el costo de no contar con un liderazgo efectivo para la organización es muy alto. “Tienes falta de productividad del equipo, en vez de darte el 100% te puede dar 40% o 50%, mucho presentismo porque no están conectados con la organización a través del líder, el alto costo de la rotación, de que la gente entra por la organización, pero se va por el jefe”.

El especialista agrega que, si no se cuenta con una conexión mental y emocional entre el colaborador y el líder, la parte conductual se refleja en dos cosas: la intención de irse y la baja en los esfuerzos,” que la gente hace como que trabaja, ya no más a trabajar en realidad, ya no da su esfuerzo, entonces estás buscando a dónde irte mientras tienes una oportunidad”.

En tanto, Jaime Cervantes comenta que no contar con un verdadero líder puede provocar en los colaboradores trastornos de salud mental, desde angustia hasta ansiedad, entre otros. “Dentro del mismo riesgo psicosocial tenemos la carga laboral, el estrés por fatiga crónica”.

“Otro riesgo importante que es el de la salud física. El cuerpo es super resiliente y además resiste. La rotación de personal es una de las causas de pérdida de valor más importante en las organizaciones, algunas fuentes decían que más o menos del 34% al 40% de la capacidad de generar valor se pierde a través del de las rotaciones en las empresas, y eso para las compañías es una pérdida económica”, afirma.

En ese sentido, Rogelio Salcedo, asegura que existen empresas donde el ambiente es altamente tóxico en México. "Están generando enfermedad, ambientes tensos donde la gente literalmente se enferma, generadores de estrés, y da enfermedades físicas, gastritis, enfermedades cardíacas, psicológicas, y no es un tema de que la compañía no solo no da los objetivos, sino que está provocando enfermedad de mucha gente”.