¿Disponibilidad 24/7? Buscan prohibir en la LFT prácticas que generen estrés laboral

Las cargas laborales excesivas, la disponibilidad permanente para el trabajo y mecanismos de supervisión que impliquen una vigilancia excesiva, son algunas prácticas que buscan prohibirse desde la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el objetivo de prevenir daños a la salud mental. La propuesta es impulsada en el Senado y plantea un marco regulatorio adicional sobre los factores de riesgo psicosocial en las empresas.

La propuesta es impulsada por senadoras y un senador del Partido del Trabajo (PT) y plantea que desde la LFT se reconozcan los factores de riesgo psicosocial, sus consecuencias y medidas de prevención.

Actualmente la Ley Federal del Trabajo no contempla una regulación específica, aunque con la actualización de la tabla de enfermedades de trabajo sí se reconocieron trastornos mentales que son derivados de una exposición a factores de riesgo psicosocial. Pese a la ausencia en la legislación, a nivel normativo sí existen disposiciones en la materia, desde el 2020 está vigente a plenitud la NOM-035, una norma para prevención de riesgos psicosociales en el trabajo.

“La NOM-035-STPS-2018, publicada en 2018, establece medidas para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, pero su aplicación no es obligatoria en todos los casos y no contempla sanciones efectivas para los empleadores que incumplan con sus disposiciones. Además, la Ley Federal del Trabajo no contempla de manera clara la salud mental como un derecho laboral ni establece obligaciones específicas para los empleadores en materia de protección psicosocial”, se indica en la exposición de motivos del proyecto.

Con los cambios propuestos, los empleadores tendrían como obligación la prevención y atención de factores de riesgo psicosocial, además de la implementación de programas de evaluación y promoción del bienestar mental.

Por otra parte, el proyecto contempla nuevas restricciones para las empresas para evitar “prácticas que fomenten el estrés excesivo, la carga de trabajo desmedida y el acoso laboral”.

En ese sentido, las empresas tendrían prohibido:

Imponer cargas de trabajo que excedan la capacidad del trabajador

Negar el acceso a programas de prevención y atención de riesgos psicosociales

Vulnerar el derecho a la desconexión digital fuera de jornada laboral, exigiendo disponibilidad permanente

Utilizar mecanismos de control laboral que impliquen vigilancia excesiva, seguimiento digital sin consentimiento o prácticas que generen un entorno de presión psicológica constante.

Adicional a esto, la iniciativa busca que dentro de las condiciones laborales incluyan “medidas para la evaluación, prevención y mitigación de riesgos psicosociales, que aseguren la vida y salud de los trabajadores”.

“El objetivo de esta reforma es garantizar el derecho de los trabajadores a desempeñarse en un entorno laboral saludable, libre de factores de riesgo psicosocial que afecten su bienestar físico y mental. Se reforzará un marco normativo integral que regule la prevención, detección, atención y sanción de los riesgos psicosociales en los centros de trabajo, con a las mejores prácticas en materia de salud ocupacional”, se justifica en el proyecto.

Además de las modificaciones a la LFT, la propuesta plantea cambios a la Ley del Seguro Social para establecer dentro de las prestaciones del IMSS, la cobertura de tratamientos enfermedades mentales y afectaciones psicosociales relacionadas con el trabajo, esto incluye terapias y medicamentos.

La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado para su evaluación.

¿Qué son los riesgos psicosociales en el trabajo?

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son elementos asociados al entorno organizacional que pueden afectar la salud mental de los trabajadores. La NOM-035 los define como “aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado”.

Dentro de los factores se encuentran:

Condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo

Falta de control o autonomía en el trabajo

Cargas laborales que exceden la capacidad de la persona

Jornadas laborales superiores a la Ley

Rotación de turnos (incluyendo horarios nocturnos) sin descanso periodos de recuperación y descanso

Interferencia en la relación trabajo-familia

Liderazgo negativo

Malas relaciones con compañeros de trabajo

En 2023 México actualizó la tabla de enfermedades de trabajo y se incluyeron trastornos mentales, hasta ese momento, la NOM-035 advertía que el entorno organizacional podía generar afectaciones para la salud, pero la Ley Federal del Trabajo no contemplaba esas consecuencias.

Con este cambio, la aplicación de la NOM-035 tomó mucho más peso como una herramienta para evitar incapacidades por trastornos mentales, tales como el estrés laboral, la ansiedad, la depresión y el trastorno no orgánico del ciclo sueño-vigilia, padecimientos que fueron incluidos en la lista de enfermedades de trabajo.