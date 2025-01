20 preguntas que te ayudarán a conocer a una empresa durante la entrevista de trabajo

Normalmente es el reclutador quien realiza las preguntas a los aspirantes a un cargo dentro de una empresa; sin embargo, también los candidatos pueden hacer cuestionamientos para conocer más sobre el puesto y no quedarse con ninguna duda.

En ese sentido OCC indica que algunas dudas que los postulantes pueden tener sirven para conocer más a la empresa, a los posibles jefes, el ambiente de trabajo, e identificar si es el empleo es ideal para el solicitante.

Algunas preguntas que un aspirante puede hacer al reclutador son:

1. ¿Cómo es un día de trabajo normal en esta empresa?

2. ¿Podrías mostrarme algunos ejemplos de los proyectos que han hecho?

3. ¿Cuáles son las habilidades o competencias que buscan en un candidato?

4. ¿Qué atributos necesitaría para desarrollarme en esta empresa?

5. ¿Cuáles son los retos que me enfrentaría si me quedo con el puesto?

6. ¿Cómo se me capacitaría?

7. ¿Es un puesto nuevo?

8. ¿Las personas que han estado en este puesto han crecido?

9. ¿Cómo se evaluará mi desempeño en el periodo de prueba?

10. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar aquí?

11. ¿Qué es lo que menos te gusta de esta empresa?

12. ¿La empresa ha cambiado desde que entraste?

13. ¿Cuál es la historia de la empresa?

14. ¿Cómo es la cultura organizacional?

15. ¿La empresa tiene alguna causa social?

16. ¿Qué podrías decirme del equipo con el que trabajaría?

17. ¿Con quién trabajaría más de cerca?

18. ¿Con que áreas trabajaría directamente?

19. ¿Cuál es el siguiente paso del proceso?

20. ¿Hay algún documento o trámite que necesite hacer?

“Los candidatos que procuran un diálogo a través de interrogantes que demuestren su interés por la compañía, les permite a los entrevistadores diferenciar a aquellos que indagan acertadamente, de los que no realizan cuestionamiento alguno”, señala Teresa Hernández Camacho, Gerente de Recursos Humanos de Adecco México.

Aconseja que antes de finalizar la entrevista los aspirantes pidan retroalimentación, lo que además será de gran utilidad para conocer los puntos fuertes y débiles de cada aspirante.

“Recuerda que el talento es pieza clave en el funcionamiento de todo modelo de negocio y que los reclutadores saben que ubicarlo no es tarea fácil; no obstante, si demuestras una actitud proactiva de involucramiento, disposición y confianza, seguramente habrás consolidado un buen trecho del camino hacia el éxito”, destaca.

Preguntas de entrevista de trabajo que se debe dominar

De acuerdo con OCC, las preguntas de un reclutador no solo son para indagar sobre la experiencia laboral, conocimientos y preparación académica de un aspirante, sino que, están enfocadas en conocer la personalidad, cómo se enfrentan los retos en el trabajo y cómo se relaciona con la gente.

Consejos para responder a preguntas de entrevista de trabajo:

1. Háblame de ti. Tiene un objetivo bien pensado por el reclutador: conocer qué tienes para ofrecer, como empleado y como persona, a la empresa.

Este tipo de preguntas suman experiencias personales que puedan complementar el perfil, así que lo mejor es ser sincero en las respuestas.

2. ¿Por qué estás buscando trabajo?/ ¿Por qué dejaste tu empleo anterior? Es un gran error quejarse de lo mal que llegaron a tratar a algún aspirante en una exempresa.

Lo mejor, es enfocarse en las nuevas metas que se buscan alcanzar y en los retos que se esperan de un nuevo empleo.

“Si hablas de manera negativa de la empresa, jefe o compañeros de tu anterior empleo darás una mala impresión, aunque tengas la razón.

Habla sobre superación y crecimiento, no sobre insatisfacción”, indica OCC Mundial.

3. ¿Cuál es tu mayor defecto? Con este tipo de preguntas, al reclutador le interesan dos aspectos clave de la persona aspirante: la capacidad para asumir errores y su habilidad para corregirlos.

“No caigas en las respuestas cliché: ‘soy muy perfeccionista’, ‘soy demasiado responsable’, ‘me estreso si algo no sale bien’.

No te ayudan y mucha gente responde eso”, aconseja.

4. ¿Por qué duraste poco en tu anterior empleo? Esta pregunta aparecerá si el reclutador identifica un empleo de poca duración o un patrón de cortas relaciones laborales en el historial del aspirante.Y se puede argumentar que se está buscando una oportunidad más retadora, o que el empleo no resultó ser lo que se esperaba.

5. ¿Cuáles son tus pretensiones salariales? Si es la primera entrevista, no te conviene ponerte precio todavía.

OCC indica que un postulante puede hacer tiempo con respuestas como “busco un salario competitivo pero no es lo único que me interesa, me gustaría saber más sobre las funciones y retos del puesto”.

Otra respuesta podría ser “me parece que necesito más detalles sobre el puesto para saber cuál sería el sueldo adecuado”.

“Si desde la primera entrevista de trabajo buscas hablar de sueldo te puedes quemar. La primera entrevista es para conocernos”, asegura Gerardo García, asesor salarial y director de información de la firma Mercer.

6. ¿Por qué deberíamos contratarte a ti y no a otros candidatos? La organización recomienda dejar la inseguridad a un lado.

Este es el momento de hablar bien de uno mismo, al destacar sus competencias, cualidades y experiencia.

“También ayudará hablar sobre la empresa, por ejemplo: “sé que la empresa busca posicionarse en el mercado, y me interesa ser parte del equipo que se encargue de cumplir ese objetivo”.

Muestra tu pasión y habla de cómo trabajarás para alcanzar las metas clave de la empresa”, aconseja OCC.