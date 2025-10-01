Café en el trabajo, un aliado de la productividad y las buenas relaciones

Comenzar el día con una taza de café puede hacer la diferencia en el trabajo, y es que estudios han demostrado que el consumo de este producto puede tener beneficios físicos, sociales y hasta cognitivos en las personas, que van desde ser más productivo, hasta prevenir enfermedades.

En el contexto del Día Internacional del Café, fecha celebrada este 1 de octubre y promovida por la Organización Internacional del Café (OIC), es un buen momento para compartir de las ventajas que tiene su consumo en la oficina.

De acuerdo con datos de CoffeeDasher, aproximadamente el 12.6% de la población mundial bebe café cada día, lo que se traduce en más de 2,250 millones de tazas; en tanto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA FAS) refiere que el consumo por persona es de entre 1.3 y 1.7 kilos al año.

Ana Villarreal, gerente de Nutrición, Salud y Bienestar de Nestlé México, asegura que, “más allá del placer y el sabor que representa tomar una taza de café por la mañana”, este producto tiene diferentes sustancias, principalmente la cafeína, que provocan un impacto positivo en el organismo pues funge como “estimulante natural”.

Un estudio publicado por la Sociedad Europea de Cardiología, el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI) y los Institutos Nacionales de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) dice que el consumo moderado de café se relaciona con la reducción de riesgo de muerte prematura.

Los datos indican que, quienes “limitaban su consumo de café entre las 4 de la mañana y el mediodía tenían 16% menos probabilidades de morir por cualquier causa a lo largo de casi 10 años en comparación con los que no tomaban café".

Aunado a lo anterior, investigadores creen que ingerir cafeína a primera hora del día “favorece la salud general y cardiovascular”, además, tiene efectos antiinflamatorios incluso si es descafeinado, ello, en suma, se asocia a un mejor estado de salud y, por ende, rendimiento.

Beneficios de tomar café en el trabajo

Datos recopilados por el Sistema de Información Legislativa (SIL) revelan que el café se encarga de aportar vitamina B2, B5, manganeso y potasio al organismo de quien lo consume, además, es un antioxidante que acelera el metabolismo y ayuda a mitigar los efectos de la migraña.

Por otra parte, RUSH University menciona que entre los beneficios del café para la salud destacan la protección contra la diabetes tipo 2, es eficaz para controlar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, protege el hígado, la salud cardiaca, ralentiza el avance de la demencia y reduce el riesgo de melanoma.

En esa línea, Ana Villarreal explica que un consumo moderado de café; es decir, de 2 a 5 tazas por día, según el estilo de alimentación y vida que tenga cada persona, tiene beneficios como ayudar a mantenerse despierto y conseguir mayor concentración, lo cual es vital en el trabajo.

“La cafeína que contiene el café bloquea la adenosina, que es un neurotransmisor que nos hace sentir cansados. Por eso se produce un aumento de energía y rendimiento cognitivo”, explica.

Además, añade que, al reducir la sensación de somnolencia, el organismo promueve el estado de alerta y concentración; en tanto, respecto de los antioxidantes, cuenta que la cafeína bloquea partículas electrificas conocidas como radicales libres, “las cuales generan ciertos daños en el organismo”, pero al bloquearlas se previenen padecimientos.

Estos beneficios no solo velan por la salud de los trabajadores, sino también son un motor de rendimiento y productividad.

Café para mejorar el rendimiento físico y social

La gerente de Nutrición, Salud y Bienestar de Nestlé México afirma que consumir café puede ayudar a aumentar el rendimiento físico; por ejemplo, antes de hacer ejercicio o alguna actividad que requiera mayor esfuerzo, “la cafeína aumenta la liberación de adrenalina que prepara al organismo para un esfuerzo intenso”, detalla.

Asimismo, añade que hay estudios que demuestran que consumir café de forma regular tiene una estrecha relación con “un mejor bienestar emocional”, ello debido a la producción de serotonina y dopamina, que refiere, son 2 neurotransmisores que están vinculados con el estado de alerta.

Pero eso no es todo, ya que a nivel social también tiene un impacto positivo; “compartir una taza de café con amigos puede ser una gran terapia”, esto aplica en el trabajo; de hecho, hay empresas que han optado por implementar prácticas como coffe break para irrumpir la rutina y fomentar la comunicación y conexión en los equipos.

Sobre ello, Edenred, con datos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Copenhague, destaca que prácticas como el coffe break aumenta la productividad hasta en un 8% en el trabajo, gracias a “la pausa y al ejercicio comunicativo con los otros trabajadores”.

Al respecto, Ana Villarreal comenta que compartir y disfrutar una taza de café es incluso una tradición en algunas culturas que puede fortalecer “lazos interpersonales” y puede contribuir al bienestar emocional, ello sin contemplar la versatilidad que tiene según los gustos y preferencias de cada persona.

¿En qué momento es mejor tomar café?

Aunque los estudios de los institutos de salud estadounidenses puntualizan que tomar café en las primeras horas de la mañana es mejor para la salud, la realidad es que hacerlo depende del gusto de cada individuo, así como de su disponibilidad.

Hay quienes acostumbran a tomar una taza temprano para poder despertar, u otros por la tarde, cuando sienten que la energía se les está acabando, pero la realidad es que el momento no es tan importante como la cantidad. De acuerdo con Villarreal, el consumo moderado es de 2 a 5 tazas por día, aunque la medida depende de la sensibilidad del consumidor.

La Unidad de Medicina del Sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Ismael Cosío Villegas”, indica que una taza de café estándar contiene entre 100 y 200 mg de cafeína, y esta dura en el metabolismo de 2 a 4.5 horas, por lo que, la “dosis saludable, no tóxica e incluso beneficiosa es de entre 2 y 4 tazas al día”.

“Depende de la edad, depende del estado de ánimo, depende de las actividades físicas que haga cada persona. Se puede tomar a media tarde, cuando, por ejemplo, estamos en la oficina y viene esa baja de energía porque ya estuvimos toda la mañana en la oficina o después de la comida”, aconseja Ana Villareal.

No obstante, explica que, en caso de que las personas sean más sensibles a la cafeína, pueden optar por productos sin cafeína o descafeinados, que se suman a las “diferentes opciones de café para las diferentes necesidades”; y hablando de esa versatilidad, pueden prepararlo en una gran cantidad de recetas y variantes: solo, con crema, leche, en capuchino o latte.

Para saber que tan sensible puede ser una persona a la cafeína, el INER indica que se puede poner atención en algunas señales; por ejemplo, que al consumirla aumente la frecuencia cardiaca, la presión arterial, haya sudoración, incremento de la actividad motora, sensación de inquietud y vasoconstricción, síntomas temporales que desparecen una vez la sustancia sale del cuerpo.

“La sensibilidad depende de cada persona, pero hay quienes tomando una sola taza se sienten que les tiemblan la mano, se sienten un poquito alterados, y hay quienes pueden tomar 5 tazas y no experimentan ningún síntoma”, enfatiza Villareal.