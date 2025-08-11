Aislamiento social en el trabajo: Señales, consecuencias y recomendaciones

¿Sabías que el aislamiento social es un factor de riego psicosocial en el trabajo y en algunos casos se cataloga como violencia? De acuerdo con el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de España (ISTAS), el aislamiento es un tipo de segregación en el que se minimiza la exposición de una persona en su entorno de producción o procesos de una actividad.

Ahora bien, la NOM-035 refiere que el aislamiento es una consecuencia de la violencia laboral producida por acoso psicológico a través del daño a la personalidad, la dignidad, la integridad y la autoestima de los trabajadores.

Ya sea mediante intimidación, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, o en casos graves, amenazas, el trabajador llega a un punto de aislamiento que no solo afecta su desempeño laboral, sino más importante aún, su salud mental.

¿Por qué se aísla una persona?

Es necesario entender que el aislamiento no es lo mismo que la exclusión, pero están ligados. En primer lugar, hay que dimensionar qué pasa cuando una persona se aísla por cuenta propia; de acuerdo con el análisis Soledad y aislamiento social: Sugerencias para mantener las conexiones sociales, del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA por sus siglas en inglés), el aislamiento social llega por la falta de contactos o por tener pocas personas con quien interactuar regularmente.

Aunque podría pensarse que aislarse es una decisión personal, el psiquiatra y profesor clínico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur-Greenville, Frank Clark, dice que el aislamiento social no es culpa de quien lo vive, sino de “factores precipitantes y perpetuantes” que contribuyen a “esos estados del ser" y se asocian a un “50% más de riesgo de desarrollar trastorno neurocognitivo”.

El experto refiere en un artículo de la American Medical Association (AMA) titulado Lo que los médicos desearían que supieran los pacientes sobre la soledad y la salud, que el aislamiento afecta la salud física y mental; y la psiquiatra Tiffani Bell Washington, añade que "todo el mundo necesita un sistema de apoyo", debido a las complicaciones mentales y físicas que conlleva.

¿Pero qué lleva a una persona a aislarse? La British United Provident Association (BUPA) detalla en su artículo Sentirse solo: ¿qué hacer cuando parece que no se conecta con los demás?, que los factores que propician el aislamiento social:

Baja autoestima

Inseguridad

Percepción negativa de sí mismo

Percepción de desinterés o rechazo de los demás

Pertenecer a un determinado grupo social

Comunicarse solamente por redes sociales

Discriminación

Falta de espacios seguros y de apoyo

El aislamiento, señalan la evidencia científica, deriva en soledad, y esta a su vez tiene consecuencias físicas y mentales en quien las padece, que no solo afectan su entorno laboral, sino también personal, de ahí la importancia de buscar ayuda.

¿Cómo saber si me aíslan en el trabajo?

Hay quienes se aíslan por cuenta propia, con conciencia y por factores externos, pero existe otra forma de aislamiento social, la del entorno y donde se manifiesta la exclusión, que puede derivar de discriminación y terminar en violencia laboral.

“Algunos compañeros se reúnen para ir a comer y no invitan a algún compañero, o el jefe no toma en cuenta alguno de sus empleados para cierta actividad”, ejemplifica el abogado especializado en derecho laboral, Alejandro Valbuena Soenksen, quien explica a El Economista, el aislamiento surge cuando la conducta realizada es repetitiva, esto quiere decir que sucede más de 2 veces.

El abogado asociado en el Bufete Díaz Mirón explica que el aislamiento social en el trabajo puede originarse cuando se delegan tareas, pero no se consideran a todas las personas que deben considerarse por igual, lo cual provoca que un empleado se sienta aislado y lo apremiante del hecho es que puede considerarse un acto discriminatorio, ya que en muchas cosas es debido a su estatura, preferencia sexual, y añade, “inclusive por su forma de vestir”.

La psicóloga experta en talento y desarrollo, Elena Arnaiz, ofrece pistas para identificar cuándo una persona no es querida en su trabajo, y por ende es aislada:

La excluyen de reuniones importantes

Ignoran y evitan

El equipo no informa de cambios relevantes

Hay críticas constantes, nunca constructivas

No se asignan tareas importantes e incluso comienzan a quitarse

Hay trato desigual

Imponen castigos disfrazados de responsabilidades

Hacen comentarios pasivo-agresivos

Culpabilizan por errores ajenos

No hay oportunidades de crecimiento

Este tipo de aislamiento altera el bienestar de las personas, genera estrés, ansiedad y depresión, lo cual disminuyen los niveles de rendimiento, de acuerdo con la empresa de soluciones de recursos humanos, ARCH LATAM, el rechazo que sufre un trabajador aumenta el riesgo de ausentismo, sus niveles de confianza también disminuyen y por ende su autoestima se ve afectada.

El aislamiento vulnera los derechos laborales

El especialista en materia laboral, Alejandro Valbuena Soenksen, recuerda a El Economista que la Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla el derecho a un trabajo digno mediante el respeto pleno a la dignidad humana de los trabajadores, sin discriminación de ningún tipo.

En ese sentido, profundiza en que cuando un trabajador detecta una conducta repetitiva que conllevan al aislamiento social, puede interponer una queja por actos de discriminación, y eso debe dar pie a una investigación, y de no atenderse, en multa, ya que la legislación obliga a los empleadores a implementar un protocolo para prevenir riesgos.

“Las multas por algún tipo de discriminación van de $18,872 a $377,450, en términos de lo establecido en el artículo 994, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo”, acota.

Finalmente, recomienda a los centros de trabajo realizar “pruebas psicométricas” y en caso de detectar alguna conducta que perjudique a algún empleado, atenderla, toda vez que el “aislamiento o marginación en un centro de trabajo puede catalogarse como un tipo de violencia psicológica que atenta en contra de la dignidad y puede provocar depresión o pérdida de la autoestima”.