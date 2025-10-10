¡No estás solo! 8 servicios de salud mental gratuitos

El estrés laboral, la depresión, la ansiedad o los trastornos del sueño son reales, y no son síntomas de debilidad, son consecuencias de condiciones de trabajo que dañan la salud mental y poca apertura (incluyendo estigmas) para hablar de esto.

De acuerdo con una encuesta de Robert Walters, siete de cada 10 trabajadores reconocen que su bienestar mental ha sido afectado por factores laborales.

El factor más letal, según los hallazgos de la firma, es la sobrecarga de trabajo y la poca capacidad para desconectarse. El 65% de los trabajadores en Latinoamérica atribuye sus problemas de salud mental a los excesos de tareas y poca desconexión.

Aunque las afectaciones del trabajo en la salud mental son evidentes, el entorno laboral está lejos de ser un espacio para conversar sobre este tema, y tampoco es común recurrir a especialistas. El Reporte de Salud Mental de Grupo AXA e Ipsos indica que sólo 7% de las personas comparte sus preocupaciones con compañeros de trabajo, los mexicanos suelen dialogar sobre estos temas con familiares (60%), amigos (32%) y sólo un 17% lo hace con profesionales de la salud.

Si bien la atención psicológica no soluciona todo, sí es un acompañamiento para sortear momentos difíciles y gestionar las emociones negativas ocasionadas por el trabajo. Si te sientes mal mentalmente, estas son algunas alternativas gratuitas:

Línea de la Vida. Ofrece apoyo psicológico en el número telefónico 800 911 2000 las 24 horas del día y todos los días del año. Locatel. En el *0311 o al 55 5658 1111 en la opción 4 se solicita el servicio psicológico, este espacio opera 24 horas y todos los días. IMSS. En el teléfono 800 2222 668, opción 4 está disponible la orientación en salud mental. UNAM. A través del Programa de Atención Psicológica a Distancia de la Facultad de Psicología al teléfono 55 50 25 08 55 se brinda apoyo psicológico al público general de lunes a viernes de 9 a 18 horas. SAPTEL. Es una línea gratuita, ofrece apoyo en el teléfono 55 52 59 81 21, de lunes a domingo en un horario de 8:00 a 21:00 horas. SIMISAE. El Centro SIMI de Salud Emocional es un servicio gratuito que opera las 24 horas del día, ofrece atención al 800 911 3232, o a través de su página de internet cuenta con la opción de atención por WhatsApp. Hospitales Psiquiátricos de la Secretaría de Salud. Las instituciones psiquiátricas del Estado también cuentan con centros de atención de salud mental, se pueden consultar direcciones y horarios a través de su página de internet. UNEMES-CISAME. Otra opción gratuita son las Unidades Médicas Especializadas, Centro Integral de Salud Mental (UNEMES-CISAME), Centros Comunitarios de Salud Mental y Centros de Salud con componente de Salud Mental. El catálogo está disponible en la página de internet de la Secretaría de Salud y se puede consultar por estados.

También se puede consultar en las Secretarías de Salud locales, en algunos casos, cuentan con servicios gratuitos de apoyo psicológico.