61% de los jóvenes considera que el tiempo ideal para un ascenso es menos de 2 años

La mayoría de los jóvenes ya no desean carreras de largo plazo en las empresas y aspiran a promociones más rápidas, tienen otras perspectivas y objetivos dentro de su plan de crecimiento, y las compañías tienen el reto de adaptarse a las nuevas necesidades generacionales.

De acuerdo con el último informe de Employers For Youth, realizado por FirstJob, el 61% de los jóvenes considera que el tiempo ideal para asumir un nuevo cargo o cambiar de área de trabajo es de dos años.

Por otra parte, el aprendizaje y desarrollo profesional se posicionan como el principal motivo para aceptar una oferta de empleo y para recomendar el lugar de trabajo.

Anteriormente las personas buscaban largas estadías dentro de una compañía con el fin de generar antigüedad, tener acceso a prestaciones que eran atractivas, y sobre todo para poder crecer en el esquema organizacional, obteniendo ascensos y por ende mejoras en los salarios.

Eso ha cambiado. Las nuevas generaciones de trabajadores buscan empresas que ofrezcan incentivos totalmente diferentes, eso incluye los planes de carrera y las oportunidades de crecimiento interno.

En ese sentido, el Workmonitor 2025 de Ranstad señala que el 31% de las personas ha dejado un trabajo por falta de oportunidades de progreso profesional, frente al 26% del año anterior, lo que demuestra que el desarrollo personal es más innegociable que nunca.

Por otro lado, Javier Blanco, especialista en Recursos Humanos, indica que anteriormente la gente permanecía en una empresa prácticamente durante toda su vida por dos sentidos, el primero era la ley de oferta y demanda, ya que antes se tenía un nivel de preparación menor, por lo que, al recibir una oportunidad para trabajar en cualquier compañía, se buscaba permanecer durante el mayor tiempo posible gracias a las prestaciones y oportunidades que se tenían.

“El segundo, es la parte de cómo está la competitividad en el mercado. Lo primero que pasa, es que la gente se prepara mucho más hoy en día, más de un 80% de la oferta laboral tiene una licenciatura y muchos posgrados, maestrías o diplomados, y eso hace que busques más cosas. Es ese mix de cómo estábamos antes a cómo es ahora, son las primeras variables por las cuales la gente se empieza a mover”, explica el experto.

De acuerdo con una encuesta realizada por Adecco, 80% de los jóvenes siente frustración y desilusión sobre su futuro laboral, mientras que 58% dice que no ejerce la profesión para la que estudió, lo que les genera incertidumbre sobre su desarrollo profesional.

Entre las razones por las que los jóvenes no ejercen su profesión, las personas encuestadas respondieron que: no han encontrado trabajo en su área, los trabajos que hay están dando mal pagados, sienten que hay pocas oportunidades o no querían dedicarse a lo que estudiaron.

Sin embargo, existen factores que las nuevas generaciones están buscando al entrar a una empresa, donde realizar tareas que tengan que ver con sus estudios generan mayor interés, así como tener mayores responsabilidades, pero en periodos de tiempo cada vez más cortos.

En ese contexto, Teresa López Pelcastre, directora de Clientes en Brivé Soluciones, expone que en la actualidad los jóvenes no ven el crecimiento solo como un cambio de jerarquía, ya que para ellos crecer significa tener nuevas responsabilidades, hacer cosas que les apasionan.

“No podría afirmar que están buscando un ascenso rápido, pero sí podría decir que están buscando nuevas oportunidades, y las buscan entre 12 y 18 meses, es el tiempo en que los jóvenes están en una postulación y luego en otra, y están buscando ese ese cambio, lo que está cortando los ciclos de permanencia en la organización y es la urgencia por crecer, pero no por crecer jerárquicamente”, afirma.

Cambios rápidos afectan a empresas

Teresa López estima que los actuales cambios de trabajo entre las nuevas generaciones están “volteando de cabeza” a muchas organizaciones por hacer los cambios entre 12 y 18 meses.

“Los vuelven locos porque no están acostumbrados a ver esa temporalidad en los currículums. Y los jóvenes, a ellos no les pesa, ellos están conectados o en compromiso consigo mismos. Tienen bien claros cuáles son sus no negociables, entonces, eso hace que cuando ven algo que no les parece, de inmediato empiezan a ver opciones y no les pesa el cambio”, apunta.

Expone que en la actualidad una situación que está en tendencia al realizarse entrevistas de trabajo, es que las áreas de Recursos Humanos buscan capacitarse para atender a las nuevas generaciones.

“Eso se está volviendo un boom en este momento, no saben cómo entrevistarlos, no saben cómo trabajar con ellos, y empiezan a levantar la mano las personas para poder saber a qué se van a enfrentar. Cuando tú entrevistas a las generaciones más jóvenes sí te hacen preguntas, eso es algo nuevo", destaca.

Por su parte Javier Blanco comenta que el comportamiento que se va a mantener o volverse más agresivo, es el cambio de trabajo entre los jóvenes, principalmente porque existe una oferta muy grande, y eso significa más oportunidades.

“Existe una nueva forma de empleabilidad, que es el autoempleo, y hay muchas personas que deciden dejar muy buenas carreras para empezar a hacer sus proyectos porque puedes trabajar desde casa, tienes mayor flexibilidad o puedes empezar con un servicio de consultoría, lo cual hace que obviamente la velocidad en términos de estarte cambiando de una empresa a otra sea mucho más agresiva que lo que era en el pasado”, asevera.